جوارديولا: مبروك لـ ليفربول موسمهم الكبير.. لعبوا كل مباراة كما لو كانت الأخيرة

هنأ بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي ليفربول بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة بعد 30 عاما.

تشيلسي أهدى ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات على نهاية الموسم بالفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 (طالع التفاصيل).

بيب قال عقب نهاية اللقاء لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية: "بالنسبة للقاء لعبنا بشكل جيد ولم نضغط كثيرا في منطقة الجزاء، في المجمل قدمنا مباراة جيد لكن حدثت أخطاء".

الإسبان هنئ ليفربول مواصلا "مبروك لـ ليفربول موسمهم الكبير، لدينا 5 أو 6 جولات لنخوضها، لكننا فزنا بالكثير في السنوات القليلة الماضية وبالطبع نريد سد الفجوة".

وتابع "بعد موسمين هناك فجوة كبيرة، لم نكن متسقين مثل المواسم السابقة. فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا ونال الثقة. لقد لعبوا كل مباراة كما لو كانت آخر مباراة لهم. في البداية، لم نلعب بهذه الطريقة".

وأضاف "لا يمكننا أن ننسى أننا ما زلنا في المركز الثاني في الدوري لذا نحن أفضل من الكثير من الفرق".

وفي راديو "بي بي سي" قال: "قبل موسمين حققنا 100 نقطة بفارق أكثر من 25 نقطة عن ليفربول. الموسم الماضي لم يعوضوا الفارق وهذا الموسم فعلوها".

وأتم "علينا أن نتعلم من هذا الموسم ونتحسن للموسم المقبل".

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الريدز نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

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