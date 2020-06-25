أبو تريكة: من المحزن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي دون حضور الجماهير

وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق التهنئة لمحمد صلاح بعد فوز فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتوج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، وقبل 7 جولات من نهاية المسابقة بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي.

وقال أبو تريكة عبر قناة بي إن سبورتس: "من المحزن عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري في حضور الجماهير".

وأضاف "ليفربول قدم موسما استثنائيا وكان الأجدر بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وأكمل المسيرة التي بدأها بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "أي طفل صغير عمره 6 سنوات يعرف الآن جيدا ما هو تشكيل ليفربول الأساسي وهذا نجاح كبير للفريق وللمدرب يورجن كلوب".

وأتم تصريحاته "ليفربول الآن هو الفريق الأفضل في إنجلترا بدون منازع".

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