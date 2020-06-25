أبو تريكة: من المحزن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي دون حضور الجماهير

الخميس، 25 يونيو 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - محمد أبو تريكة - ليفربول

وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق التهنئة لمحمد صلاح بعد فوز فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتوج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، وقبل 7 جولات من نهاية المسابقة بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي.

وقال أبو تريكة عبر قناة بي إن سبورتس: "من المحزن عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري في حضور الجماهير".

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وأضاف "ليفربول قدم موسما استثنائيا وكان الأجدر بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وأكمل المسيرة التي بدأها بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "أي طفل صغير عمره 6 سنوات يعرف الآن جيدا ما هو تشكيل ليفربول الأساسي وهذا نجاح كبير للفريق وللمدرب يورجن كلوب".

وأتم تصريحاته "ليفربول الآن هو الفريق الأفضل في إنجلترا بدون منازع".

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