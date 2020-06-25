المصري يخوض مرانه الأول بعد عودة النشاط

الخميس، 25 يونيو 2020 - 22:21

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

خاص فريق المصري مرانه الجماعي الأول بعد عودة النشاط الرياضي استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

وكانت العينة الأولى للمسحة الطبية لفريق المصري للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية.

وتم تقسيم اللاعبين خلال المران إلى فترتين الأولى خاضت التدريبات الساعة الرابعة عصرا، والمجموعة الثانية خاضت المران الساعة الخامسة مساء.

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مع اتباع كافة التعليمات الاحترازية والوقائية بجانب التباعد بين اللاعبين وشهد المران اهتمام كبير على الجانب البدني.

ونقل طارق العشري المدير الفني للمصري للاعبيه قبل المران أن نية اتحاد الكرة هي استكمال الدوري وعليهم الاستعداد الجيد لهذا الأمر.

على أن يكون هناك اهتمام كبير بالجانب البدني لتعويض فترة التوقف.

وتقام تدريبات المصري في بورسعيد لحين وضوح مستقبل الدوري وجدول المباريات والاستقرار على كافة الترتيبات.

ويحتل المصري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

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