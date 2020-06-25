ميلان يجدد عقد كولومبو حتى 2024

أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد تعاقده مع لورينزو كولومبو مهاجم الفريق الشباب حتى 2024.

لورينزو كولومبو النادي : ميلان ميلان

اللاعب البالغ 18 عاما لم يعرف سوى قميص ميلان متدرجا في مراحله السنية وصولا للفريق الأول.

وظهر كولومبو في المباراة الرسمية الأولى له بقميص ميلان في الدقائق الأخيرة أمام يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا والتي انتهت سلبية.

المهاجم الشاب سجل 9 أهداف في 6 مباريات بدوري الشباب بقميص الروسونيري.

كولومبو سبق أن عرّف نفسه لجمهور ميلان عبر حساب النادي الرسمي قائلا: "أنا مهاجم مع تسديدات قوية للغاية وتمركز جيد".

يعلن نادي #ميلان عن تمديد عقد @LorenzoColo29 حتى 30 يونيو 2024. اللاعب الشاب الذي ولد في 2002 يبدأ فصل جديد مع الروسونيري. لورينزو نشأ في مراكز شباب ميلان ومن الرائع أن يتواجد معنا خلال الفترة المقبلة. #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/1K7ZSHAV4I — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) June 25, 2020

الإيطالي غاب عن منتخب إيطاليا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والتي أقيمت في البرازيل العام الماضي بسبب الإصابة.

وعند عودته من الإصابة شارك مع ميلان أمام شيتاديلا وسجل 3 أهداف في 45 دقيقة بدوري الشباب الدرجة الثانية "بريمافيرا".

ويمتلك الإيطالي معدل تهديفي رائع بهدف لكل 30 دقيقة وساهم في عودة الفريق للدرجة الأولى للشباب.

ويرى كولومبو أن الأرجنتيني عمر باتيستوتا هو مثله الأعلى إذا قال سابقا لموقع ميلان "أحاول التعلم من أفضل المهاجمين، توريس وباتيسوتا وكافاني وليفاندوفسكي".

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🗣️ "لقد عملت بقوة من أجل الوصول إلى هنا"

تصريحات @Lorenzo43743178 عقب المشاركة الأولى 📽👇🏼#ميلان_دائمًا 🔴⚫ pic.twitter.com/mlvmudtpWq — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) June 14, 2020

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