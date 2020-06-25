ميلان يجدد عقد كولومبو حتى 2024

الخميس، 25 يونيو 2020 - 21:34

كتب : FilGoal

لورينزو كولومبو - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد تعاقده مع لورينزو كولومبو مهاجم الفريق الشباب حتى 2024.

اللاعب البالغ 18 عاما لم يعرف سوى قميص ميلان متدرجا في مراحله السنية وصولا للفريق الأول.

وظهر كولومبو في المباراة الرسمية الأولى له بقميص ميلان في الدقائق الأخيرة أمام يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا والتي انتهت سلبية.

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المهاجم الشاب سجل 9 أهداف في 6 مباريات بدوري الشباب بقميص الروسونيري.

كولومبو سبق أن عرّف نفسه لجمهور ميلان عبر حساب النادي الرسمي قائلا: "أنا مهاجم مع تسديدات قوية للغاية وتمركز جيد".

الإيطالي غاب عن منتخب إيطاليا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والتي أقيمت في البرازيل العام الماضي بسبب الإصابة.

وعند عودته من الإصابة شارك مع ميلان أمام شيتاديلا وسجل 3 أهداف في 45 دقيقة بدوري الشباب الدرجة الثانية "بريمافيرا".

ويمتلك الإيطالي معدل تهديفي رائع بهدف لكل 30 دقيقة وساهم في عودة الفريق للدرجة الأولى للشباب.

ويرى كولومبو أن الأرجنتيني عمر باتيستوتا هو مثله الأعلى إذا قال سابقا لموقع ميلان "أحاول التعلم من أفضل المهاجمين، توريس وباتيسوتا وكافاني وليفاندوفسكي".

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