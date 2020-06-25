ليفربول يشاهد.. تابع استعدادات مانشستر سيتي من قناة النادي قبل ملاقاة تشيلسي

الخميس، 25 يونيو 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي

ليفربول ينتظر الآن تلك الـ90 دقيقة أكثر من أي شيء آخر فتعادل مانشستر سيتي أو هزيمته ضد تشيلسي سيعني تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي رسميا.

لذا نقدم بث مباشر لقناة مانشستر سيتي التليفزيونية والتي ستعرض الاستعدادات الأخيرة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا قبل الالتقاء بتشيلسي.

ويواجه سيتي نظيره تشيلسي في ملعب الأخير ستامفورد بريدج في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة
خوان رومان ريكيلمي وجيشه البرازيلي وكيل تريزيجيه: جالاتا سراي قد يكون خيارا هاما إذا هبط أستون فيلا آس: سان جيرمان ضمن 29 ناديا يريدون ضم موهبة ريال مدريد

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة.

أما تشيلسي فيأتي رابعا بـ51 نقطة.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يحدد مواعيد جديدة للمسحة الثانية

رنيم الوليلي.. الاعتزال من القمة

تحديد ملعب مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

مصير كأس الأمم واستئناف دوري الأبطال في بنود اجتماع الكاف

نفي وجود إصابات كورونا في طلائع الجيش

مانشستر سيتي تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميلان يجدد عقد كولومبو حتى 2024 16 دقيقة | أوروبا
هديتان في أفضل وقت ممكن.. أرسنال يتذوق طعم الانتصارات بالفوز على ساوثامبتون 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر – تشيلسي (1) - (0) مانشستر سيتي.. جوووول بوليسيتش 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يشاهد.. تابع استعدادات مانشستر سيتي من قناة النادي قبل ملاقاة تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
خوان رومان ريكيلمي وجيشه البرازيلي ساعة | تقرير في الجول
تشكيل قمة البريميرليج - جيرو يقود تشيلسي.. وسيتي بدون مهاجم صريح ساعة | الدوري الإنجليزي
استقالة مدير التسويق في الزمالك.. ورسالة شكر للإدارة ساعة | مصر
وكيل تريزيجيه: جالاتا سراي قد يكون خيارا هاما إذا هبط أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك