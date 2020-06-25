ليفربول يشاهد.. تابع استعدادات مانشستر سيتي من قناة النادي قبل ملاقاة تشيلسي
الخميس، 25 يونيو 2020 - 20:41
كتب : FilGoal
ليفربول ينتظر الآن تلك الـ90 دقيقة أكثر من أي شيء آخر فتعادل مانشستر سيتي أو هزيمته ضد تشيلسي سيعني تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي رسميا.
لذا نقدم بث مباشر لقناة مانشستر سيتي التليفزيونية والتي ستعرض الاستعدادات الأخيرة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا قبل الالتقاء بتشيلسي.
ويواجه سيتي نظيره تشيلسي في ملعب الأخير ستامفورد بريدج في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة.
أما تشيلسي فيأتي رابعا بـ51 نقطة.
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