تشكيل قمة البريميرليج - جيرو يقود تشيلسي.. وسيتي بدون مهاجم صريح

دفع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بالفرنسي أوليفيه جيرو في هجوم فريقه لمواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي بملعب ستامفورد بريدج.

ويعتمد لامبارد أيضا على المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش أساسيا في المباراة.

بينما أبقى الإيطالي جورجينيو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كاملا كالآتي:

المرمى: كيبا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – كريستينسن – ماركوس ألونسو.

الوسط: كانتي – ميسون ماونت – روس باركلي.

الهجوم: ويليان – جيرو – بوليسيتش.

على الجانب الآخر لا يعتمد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على مهاجم صريح في ظل غياب سيرجيو أجويرو للإصابة، وأبقى على جابريال جيسوس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – إيمريك لابورت – فيرناندينيو – بينجامين ميندي.

الوسط: رودري – جوندوجان – كيفين دي بروين.

الهجوم: بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلينج – رياض محرز.

وفي حالة تعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي يذهب لقب الدوري الإنجليزي رسميا إلى ليفربول.

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