آس: سان جيرمان ضمن 29 ناديا يريدون ضم موهبة ريال مدريد

لا يزال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يأمل في التعاقد مع تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد الإسباني المعار إلى ريال مايوركا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن سان جيرمان كان يستهدف ضم كوبو في الصيف الماضي إلا أن ريال مدريد فاز بخدمات اللاعب الياباني الشاب.

وأضافت أن ليرناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يركز بقوة على إقناع اللاعب الياباني بالانتقال إلى النادي الفرنسي رغم صعوبة ذلك.

ورفض كوبو الحصول على راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو خالصة الضرائب من أجل الانتقال إلى سان جيرمان.

كذلك تزعم التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد لن يبيع اللاعب الياباني الذي يشارك في مركزي الجناح الأيمن ولاعب الوسط المهاجم تحت أي ظرف من الظروف.

وبالتالي سيكون من الصعب على أي ناد يريد التعاقد معه دفع الشرط الجزائي في تعاقده والبالغ 250 مليون يورو.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن ليس سان جيرمان فقط من يريد ضم كوبو، ولكن هناك ما لا يقل عن 29 ناديا يريدون الفوز بخدمات موهبة اليابان الشابة حتى لو على سبيل الإعارة من بينهم أياكس الهولندي وميلان ولاتسيو في إيطاليا وسيلتك الاسكتلندي.

وأكثر من 10 فرق في الدوري الإسباني مثل ريال بيتيس وريال سوسيداد ومايوركا الذي يضم اللاعب حاليا.

على الجانب الآخر يرى اللاعب الشاب أن فرصة عودة لريال مدريد ومشاركته في المباريات ضعيفة للغاية بسبب وجود الكثير من اللاعبين في خط هجوم الفريق الملكي.

وأشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد باللاعب قائلا: "إنه يقدم أداء رائع مع مايوركا هذا الموسم ويلعب معهم بانتظام وهذا ما كنا نريده، كذلك هو يتطلع لمستقبل أفضل له".

وشارك كوبو أمام ريال مدريد أمس الأربعاء، في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بثنائية دون رد في الدوري الإسباني.

وبسبب كوبو فإن أكثر 10 مباريات مشاهدة من الدوري الإسباني في بلاد الساموراي هذا الموسم لفريق ريال مايوركا وخرج الكلاسيكو من قائمة أكثر 10 مباريات مشاهدة في اليابان.

كذلك تسبب كوبو في حصول مايوركا على 400 ألف يورو رعاية من شركة KONAMI اليابانية المتخصصة في إنتاج الألعاب الإليكترونية.

فوائد كوبو لريال مايوركا لم تقف عند هذا الحد بل زادت أعداد مشاهدات قناة النادي على موقع يويتوب بشكل كبير للغاية، وارتفع عدد متابعي حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى 80 ألف متابع.

كوبو البالغ من العمر 19 عاما لعب مع مايوركا في الموسم الجاري 28 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.

ورغم أن مايوركا يعاني للبقاء في الدوري الإسباني ويحتل المركز الـ18 في جدول الترتيب إلا أن اللاعب الياباني الشاب يقدم مع الفريق مستوى مميز وينال إشادة الجميع.

وانضم كوبو لصفوف ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من نادي طوكيو الياباني.

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