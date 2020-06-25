فوز أستراليا ونيوزيلاندا بحق تنظيم كأس العالم للسيدات 2023

فازت أستراليا ونيوزيلاندا بحق تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 بعد التفوق في التصويت على كولومبيا.

التصويت الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تم عن طريق تقنية الفيديو وأعلن جياني إنفانتينو نتيجته.

وحصل العرض المشترك بين أستراليا ونيوزيلاندا على 22 صوتا مقابل 13 لـ كولومبيا من بين إجمالي 35 صوتا.

The #FIFAWWC 2023 hosts are @FFA & @NZ_Football. Here you can find the FIFA Council vote breakdown. pic.twitter.com/uOxwl6ElL1 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 25, 2020

وستكون النسخة المقبلة هي الأولى التي تضم 32 منتخبا والأولى التي تقام عبر اتحادين قاريين مختلفيين إذ تتبع أستراليا الاتحاد الآسيوي ونيوزيلاندا اتحاد أوقيانوسيا.

وستحمل النسخة المقبلة رقم 9 في تاريخ كأس العالم للسيدات، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب.

نسخة 2019 أقيمت في فرنسا وشهدت تتويج الولايات المتحدة باللقب الثاني على التوالي.

video:1

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يحدد مواعيد جديدة للمسحة الثانية

رنيم الوليلي.. الاعتزال من القمة

تحديد ملعب مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

مصير كأس الأمم واستئناف دوري الأبطال في بنود اجتماع الكاف

نفي وجود إصابات كورونا في طلائع الجيش

عبد الحفيظ يحدد عدد المباريات الودية التي يحتاجها الأهلي