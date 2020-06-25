في الدرجة الثالثة - عبد اللاه جلال.. من الأهلي للشرقية للدخان وسبب رفض العمل المهني

"اسمي سبب حالة من الجدال بين المعلقين فهناك من يقول عبد الإله جلال ومنهم عبد الله جلال لكن اسمي الصحيح هو عبد اللاه جلال".

كان أحد ناشئي الأهلي وتوج معه ببطولات محلية وقارية لكنه الآن في عمر الـ34 يتواجد مع الشرقية للدخان.

عبد اللاه جلال يروي قصته لـFilGoal.com.

وبدأ لاعب الشرقية للدخان حديثه قائلا: "بدأت مسيرتي في مركز شباب المدينة بالسويس تحت قيادة أحمد الطيب وبعد لقاء ودي مع الأهلي تم اختياري للانتقال إلى الفريق".

وأضاف "رحلت بعد موسم وحيد عن الأهلي ثم أعادني مرة أخرى إليه بعد شهر محمود صالح، وكنت أشارك مع فريق أكبر مني بعامين".

وواصل "تم تصعيدي للفريق الأول بعمر 17 عاما مع حسام عاشور وعمرو الحلواني والحارس محمد السيد".

وأكمل "شاركت في كل مباريات كأس مصر 2004 وسجلت هدفا للأهلي في نصف النهائي وهو الهدف الوحيد لي مع الفريق وفي النهائي خسرنا من المقاولون".

منتخب مصر للشباب وعروض الاحتراف

وتحدث عن انضمامه لمنتخب مصر للناشئين قال: "لعبنا في إمم إفريقيا للناشئين وأبلغنا اتحاد الكرة بأن فرق نصف النهائي ستتأهل لكأس العالم".

واستدرك "لكن أثناء لقاء نصف النهائي أبلغنا أحد أعضاء اتحاد الكرة بأن أصحاب أول ثلاثة مراكز فقط هم من سيتأهلون وهذا كان له تأثيرا سلبيا علينا ولم نصعد للمونديال".

وعن انضمامه لمنتخب مصر للشباب قال عبد اللاه جلال: "شاركنا في أمم إفريقيا 2005 وكأس العالم 2005 وأثناء اللقاء ضد الأرجنتين كان كل الجمهور يهتف لميسي".

وشدد "كان من رابع المستحيلات إيقافه".

وتابع "بعد ذلك تلقيت عرضا من تيفنتي الهولندي ولكن كانوا يريدون مشاهدتي أكثر مع منتخب مصر في البطولة".

وواصل "انتقلت بعد ذلك للعب في المنتخب الأولمبي مع نيلو فينجادا وكان من أفضل المدربين".

وأضاف عبد اللاه جلال "عدت للأهلي وتلقيت عرضا من اليونان لكن عن طريق الهروب وعرض سعودي من الاتفاق بقيادة شوقي عبد الشافي".

وأردف "العرض السعودي كان مقابل 20 ألف دولار واليوناني مقابل 80 ألف دولار".

وتابع "في عام 2004 بدأت فترة إعداد مع الأهلي في ألمانيا ثم عدت للناشئين ووقعت على عقد بـ12 ألف جنيه ويرتفع الرقم لـ50 ألفا حال الاستمرار مع الفريق الأول".

وأكمل "عبد العزيز عبد الشافي أبلغ إدارة النادي إنني أسعى للهروب وتواصل معي حسام البدري وعدلي القيعي للبقاء مع الأهلي بدلا من التفكير للهروب وفضلا إعارتي للاتفاق السعودي بالدرجة الثانية".

وشدد "أبلغتهم برغبتي في البقاء مع الأهلي وانتظمت وحققت لقبين للدوري ومثلهما لكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية".

وواصل "كنت سأشارك في لقاء البرونزية لكن شارك محمد صديق في مركز قلب الدفاع".

الرحيل عن الأهلي

وعن الرحيل عن الأهلي قال عبد اللاه جلال: "المشاركة الضعيفة في ظل ثبات التشكيل وتواجد نجوم في الدفاع قررت الرحيل بعد 4 مواسم مع الفريق الأول".

وواصل "المصري أراد التعاقد معي والأهلي كان يرغب في إعارتي للاتحاد السكندري وبالفعل شاركت معه لموسم وعدت للأهلي في 2008 وكان هناك بعض الحديث معي إنني سأستمر مع الفريق ولكن تم الاستغناء عني".

وعن تجربة المقاولون قال: "شاركت لـ3 مواسم مع الفريق ورحلت في 2011 بعدما أراد أحد أعضاء لجنة الكرة في النادي رحيلي ولم أوقع لناد آخر وضاق الوقت فانتقلت للقناة في الدرجة الثانية وكان عمري 25 عاما".

وأضاف "التحقت بالتجنيد وتغيبت عن المران لخمسة أشهر ثم عدت للمشاركة وصعدنا للدوري الممتاز وشاركت في الدوري مع الفريق".

وتابع "بعد ذلك انتقلت لألعاب دمنهور بالدوري الممتاز وشاركت في 24 مباراة ولم يتم قيدي بعد ذلك وأصبحت بدون ناد وأنا عمري 28 عاما".

وأكمل لاعب الأهلي السابق "سافرت للإمارات وذهبت لكل أندية الدرجة الثانية ولكن لم أوفق وطلب مني أحمد أيوب الانتقال لحرس الحدود وقال لي سوف أشاهدك في الملعب ولم تتم الأمور".

وأردف "صديقي من الأهلي محمد محمود "مانو" كان يلعب في نادي بورتو السويس بالدرجة الثالثة ورويت له ما حدث لي وانتقلت للنادي معه".

وأضاف "لعبت مع النادي لموسمين وصعدنا للدرجة الثانية ثم رحلت وانتقلت للشرقية للدخان بعد طلب من باسم عادل عضو مجلس الإدارة".

وتابع "نتصدر المجموعة حاليا مع مدربنا علاء إبراهيم".

رفض العمل المهني

وعن الصعوبات في الدرجات الأدنى من الدوري قال عبد اللاه جلال: "الظروف المادية ليست الأنسب للاعبي الدرجة الثانية والثالثة لأن المقابل المادي ضعيف".

وأكمل "قمت بعمل مشروع سوبر ماركت لكن خسرت".

وأضاف "أرغب في القيام بعمل مهني بجانب كرة القدم ولكن رفضت بسبب اسم عبد اللاه جلال جلال مدافع الأهلي السابق".

وأوضح "لا أرغب في مواجهة الجمهور عندما يشاهدني أعمل، نعم العمل ليس عيبا واحتياجي ايضا لكن لا أتمنى مشاهدة نظرة البعض والسؤال لماذا تدهور بك الحال بعد تواجدك مع الأهلي؟".

وأردف "سيكون حديثهم أين أموالك من كرة القدم فلن أستطيع تحمل الضغط العصبي ولست مستوعبا إن كانت شخصيتي في العمل ستختلف".

وأكمل "أعنل بسيارتي يوميا مع أشخاص يعرفونني جيدا".

وأتم عبد اللاه جلال حديثه "أشيد بكل اللاعبين الذين عملوا بجانب كرة القدم فلديهم ضغط كبير".

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