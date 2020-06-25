زيدان للاعبيه: لم نفز بالدوري وأمامنا 7 مباريات نهائية جديدة

الخميس، 25 يونيو 2020 - 16:47

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

وجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد رسالة للاعبيه يحذرهم فيها من التراخي في المباريات المتبقية في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يصارع برشلونة على اللقب قبل 7 جولات من نهاية الموسم، كلاهما في القمة، لكن الملكي يتقدم بفارق المواجهات المباشرة.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المهم بالنسبة لنا هو فوزنا في المباريات الأربعة الأخيرة والفضل في ذلك يعود إلى اللاعبين".

أخبار متعلقة
الصدارة ملكية بيضاء.. ريال مدريد يفوز على مايوركا برائعتي راموس وفينيسيوس تشكيل ريال مدريد - بيل وهازارد أساسيان ضد مايوركا.. وراموس يقود الدفاع مواعيد مباريات الأربعاء 24 يوليو 2020 – ليفربول يقترب.. وريال مدريد لاستعادة الصدارة أتليتكو مدريد يواصل انتصاراته بصناعة وتسجيل ليفانتي.. وخيتافي يضيع مجددا

وأضاف عقب الفوز على ريال مايوركا ضمن الجولة 31 من الدوري "نتدرب جيداً ونتطلع للمزيد. كان أداء اللاعبين رائعاً وكذلك الذين لم يلعبوا".

وواصل رسالته للاعبيه "أمامنا سبع مباريات نهائية جديدة، لذلك يجب أن يتعافى الجميع جيداً مع مواصلة العمل بجد لأننا لم نفز بأي شيء بعد".

وأكمل المدرب الفرنسي "نعلم أن التتويج بالدوري الإسباني صعب للغاية ولذلك علينا بذل مجهودات كبيرة".

وتابع "نعم، نشعر بمزيد من الإرهاق، لكن الأمر لا يتعلق بريال مدريد فقط، إنه أمر تعاني منه جميع الفرق، بعد 60 يوماً نعود إلى التدريبات رغم الحر الشديد وكل الظروف الأخرى. ولكن علينا تحمل الوضع وعلينا أن نكون أكثر حذراً مع اللاعبين، لكننا نريد الاستمرار بقوة".

واستمر "الخطة بالنسبة لي ليست أهم شيء بل ما نفعله في الملعب مع الكرة. بإمكاننا تقديم جهد أفضل، لكنني راضٍ عما رأيته في الملعب، وما يفعله اللاعبون ليس بالأمر السهل".

وأتم "أود تسليط الضوء على أن صلابتنا الدفاعية تأتي بفضل مساهمة الجميع. أما على الصعيد الهجومي، بإمكاننا التحسن وهذا ما سنحاول القيام به".

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يحدد مواعيد جديدة للمسحة الثانية

رنيم الوليلي.. الاعتزال من القمة

تحديد ملعب مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

مصير كأس الأمم واستئناف دوري الأبطال في بنود اجتماع الكاف

نفي وجود إصابات كورونا في طلائع الجيش

عبد الحفيظ يحدد عدد المباريات الودية التي يحتاجها الأهلي

زيدان ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل تريزيجيه: جالاتا سراي قد يكون خيارا هاما إذا هبط أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
الشوط الثاني - ساوثامبتون (0) - (1) أرسنال.. تفوق مدفعجي ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: سان جيرمان ضمن 29 ناديا يريدون ضم موهبة ريال مدريد ساعة | أوروبا
فوز أستراليا ونيوزيلاندا بحق تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 ساعة | أوروبا
بعد هدفه القاتل ضده.. بروس: كان علي ترك المحمدي في مصر.. واحد من أفضل صفقاتي ساعة | أوروبا
في الدرجة الثالثة - عبد اللاه جلال.. من الأهلي للشرقية للدخان وسبب رفض العمل المهني 2 ساعة | حكايات في الجول
"سيجنال إيدونا بارك أثر على قراري".. رسميا - توماس مونييه إلى بوروسيا دورتموند 2 ساعة | أوروبا
في انتظار الإعلان الرسمي.. تقارير: أرتور إلى يوفنتوس وبيانيتش لـ برشلونة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك