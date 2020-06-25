زيدان للاعبيه: لم نفز بالدوري وأمامنا 7 مباريات نهائية جديدة

وجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد رسالة للاعبيه يحذرهم فيها من التراخي في المباريات المتبقية في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يصارع برشلونة على اللقب قبل 7 جولات من نهاية الموسم، كلاهما في القمة، لكن الملكي يتقدم بفارق المواجهات المباشرة.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المهم بالنسبة لنا هو فوزنا في المباريات الأربعة الأخيرة والفضل في ذلك يعود إلى اللاعبين".

وأضاف عقب الفوز على ريال مايوركا ضمن الجولة 31 من الدوري "نتدرب جيداً ونتطلع للمزيد. كان أداء اللاعبين رائعاً وكذلك الذين لم يلعبوا".

وواصل رسالته للاعبيه "أمامنا سبع مباريات نهائية جديدة، لذلك يجب أن يتعافى الجميع جيداً مع مواصلة العمل بجد لأننا لم نفز بأي شيء بعد".

وأكمل المدرب الفرنسي "نعلم أن التتويج بالدوري الإسباني صعب للغاية ولذلك علينا بذل مجهودات كبيرة".

وتابع "نعم، نشعر بمزيد من الإرهاق، لكن الأمر لا يتعلق بريال مدريد فقط، إنه أمر تعاني منه جميع الفرق، بعد 60 يوماً نعود إلى التدريبات رغم الحر الشديد وكل الظروف الأخرى. ولكن علينا تحمل الوضع وعلينا أن نكون أكثر حذراً مع اللاعبين، لكننا نريد الاستمرار بقوة".

واستمر "الخطة بالنسبة لي ليست أهم شيء بل ما نفعله في الملعب مع الكرة. بإمكاننا تقديم جهد أفضل، لكنني راضٍ عما رأيته في الملعب، وما يفعله اللاعبون ليس بالأمر السهل".

وأتم "أود تسليط الضوء على أن صلابتنا الدفاعية تأتي بفضل مساهمة الجميع. أما على الصعيد الهجومي، بإمكاننا التحسن وهذا ما سنحاول القيام به".

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