مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: ما فائدة المسحة طالما اللاعب لا يقيم في معسكر؟

يرى أدهم السلحدار مدرب عام الإسماعيلي، بأن المسحات التي يجريها لاعبو الدوري لا فائمة منها في الوقت الحالي.

وقال السلحدار في تصريحات لـFilGoal.com: "لا أعلم ما فائدة عمل المسحات للاعبين والفرق في الوقت الحالي".

وأضاف "كيف أعمل مسحة ويخرج اللاعب حر طليق بلا أية رقابة ويختلط بالناس بشكل طبيعي؟".

وواصل "يفترض أن تجرى المسحات مرة واثنين واللاعب موجود في معسكر مغلق يستعد لمباراة أو تدريب".

المدرب العام أكمل "لهذا، فإن عمل المسحات بهذا الشكل يكون تكلفة دون فائدة".

السلحدار استمر "ما زلنا لا تعرف أي شيء حول عوده التدريبات. الأمر بالنسبة للجهاز الفني يتم من خلال متابعة اللاعبين حتى اليوم عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي".

وأتم "أتمنى أن يتم استئناف التدريبات، ولكن من خلال الحرص على حياة البشر وألا تكون هناك أزمات أو مشاكل تؤثر على استمرارية تلك الاستعدادات".

أغلب أندية الدوري خضعت لمسحة أولى للكشف عن فيروس كورونا من قبل اتحاد الكرة، ما عدا فريقي الزمالك والإسماعيلي، فيما خضع نادي مصر لمسحات بشكل منفرد وبعيدا عن اتحاد الكرة.

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