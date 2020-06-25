استجابة لطلب عبد الحفيظ.. اتحاد الكرة يؤجل مسحة الأهلي الثانية

قرر اتحاد الكرة، تأجيل المسحة الثانية التي سيخضع لها لاعبو الأهلي إلى يوم الأحد المقبل، بدلا من غد الجمعة.

ولتقى الاتحاد المصري لكرة القدم طلبا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، لتأجيل المسحة الثانية إلى يوم الأحد بدلا من الجمعة.

ويأتي طلب الأهلي بسبب حصول لاعبي الفريق على إجازة يومي الجمعة والسبت بعدما استأنفوا التدريبات خلال يومي الأربعاء واليوم الخميس.

وبناء على ذلك، فسيخضع لاعبو الأهلي إلى المسحة الثانية يوم الأحد المقبل في الساعة الـ11 صباحا.

كان لاعبو الأهلي قد خضعوا إلى مسحة أولى، وأسفرت عن عينات سلبية لكل الفريق من فيروس كورونا.

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