اسكواش - من القمة.. رنيم الوليلي تعلن اعتزالها

الخميس، 25 يونيو 2020 - 12:09

كتب : محمد سمير

رنيم الوليلي - الجونة للاسكواش

أعلنت رنيم الوليلي بطلة الاسكواش والمصنفة الأولى عالميا اعتزالها ممارسة اللعبة بعد مسيرة استمرت 18 عاما.

وتتصدر رنيم الوليلي التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش منذ ديسمبر 2018 وحتى الآن.

وكان موسم الاسكواش قد توقف في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ومن المعلن أن يستمر إيقافه حتى منتصف أغسطس.

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وخاضت رنيم الوليلي أخر بطولاتها، وكانت بطولة بلاك بول في مصر وودعت منافستها من ربع النهائي.

وحققت رنيم 24 بطولة دولية خلال مسيرتها البداية كانت في 2009 وأخرهم في بداية الموسم الجاري بشهر سبتمبر الماضي.

وإليكم أبرز إنجازات رنيم الوليلي:

- أول مصرية تتصدر التصنيف العالمي لأي رياضة (سبتمبر 2015)

- الفوز ببطولة العالم للاسكواش عام 2017 في مدينة مانشستر الإنجليزية.

- تصدر التصنيف العالمي للسيدات 21 شهرا

- نجحت رنيم الوليلي في خوض 513 مباراة دولية وفازت بـ 362 منهم ووصلت إلى 53 نهائي.

- مع المنتخب المصري، نجحت رنيم الوليلي في تحقيق الـ6 ميداليات التي حصدهم الفريق في بطولات العالم.

- فازت رنيم مع منتخب مصر (بطولات الفرق) بـ 4 ألقاب لبطولة العالم للفرق وميدالية فضية ومثلها برونزية.

- دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية هي وزوجها طارق مؤمن كأول زوجين يحصدان بطولة العالم في نفس اللعبة.

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