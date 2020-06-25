مران الأهلي – الخطيب يحضر.. والمصابون يواصلون التأهيل
الخميس، 25 يونيو 2020 - 11:16
كتب : حسام نور الدين
خاض لاعبو النادي الأهليـ مرانهم الصباحي لليوم الثاني على التوالي استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة.
محمود الخطيب رئيس النادي، حضر المران ليدعم الفريق معنويا بعد عودتهم للمران عقب فترة توقف دامت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وللاطئمنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة.
ديفيد سيزا المدرب العام للفريق، قاد التدريبات بنفسه لليوم الثاني في ظل تواجد ريني فايلر المدير الفني السويسري خارج البلاد.
وتم منح المجموعة الأولى التي بدأت مرانها في الثامنة والنصف صباح اليوم جرعات بدنية متنوعة، في إطار البرنامج البدني الموضوع للفريق بعد العودة لاستئناف التدريبات بعد فترة توقف دامت عدة أشهر.
وتضم هذه المجموعة كلا من وليد سليمان، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وجيرالدو، وأليو بادجي، وأليو ديانج، وأيمن أشرف، وشادي رضوان، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمد فخري، وحمدي فتحي، ومحمود كهربا، ومحمد محمود.
سييزا أجرى تقسيمة مصغرة للاعبي المجموعة الأولى في المران صباح اليوم الخميس.
يانكون ميتشيل مدرب حراس المرمى، قاد تدريبات الحراس أيضا للثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير خلال مران المجموعة الأولى صباح اليوم.
وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية استمرت ٤٥ دقيقة، قبل أن يخوض تدريبات قوية تحت إشراف مدرب حراس المرمى.
من جهة أخرى، واصل محمد محمود، وحمدي فتحي، وكريم وليد "نيدفيد" الثلاثي المصاب، التدريبات البرنامج التأهيلي الموضوع لكل منهم.
وأدى محمد محمود وحمدي فتحي المرحلة الأخيرة من برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبي، في حين يعاني حمدي فتحي من الإصابة في غضروف الركبة.
أما كريم نيدفيد، فأدى جلسة علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.
وقطع نيدفيد شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة، التي خضع لها خلال الفترة الماضية.
وأخيرا، عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، جلسة مع أليو بادجي المهاجم السنغالي عقب المران في حضور عمرو محب، المترجم، لمناقشة بعض الأمور الخاصة باللاعب.
وعقد عبد الحفيظ جلسة أخرى مع محمد الشناوي حارس الفريق، لمناقشة بعض الأمور مع اللاعب حسب المركز الإعلامي للنادي.
وأدى صالح جمعة لاعب وسط الفريق، تدريبات بدنية في "الجيم" على هامش مران الفريق.
واستأنفت المجموعة الثانية تدريباتها تحت قيادة ديفيد سيزا، حيث بدأ المران في تمام العاشرة والنصف صباحًا بعد نهاية المرحلة الأولى.
وتضم المجموعة الثانية كلا من: شريف إكرامي، وعلي لطفي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد شكري.
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