مران الأهلي – الخطيب يحضر.. والمصابون يواصلون التأهيل

خاض لاعبو النادي الأهليـ مرانهم الصباحي لليوم الثاني على التوالي استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة.

محمود الخطيب رئيس النادي، حضر المران ليدعم الفريق معنويا بعد عودتهم للمران عقب فترة توقف دامت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وللاطئمنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة.

ديفيد سيزا المدرب العام للفريق، قاد التدريبات بنفسه لليوم الثاني في ظل تواجد ريني فايلر المدير الفني السويسري خارج البلاد.

وتم منح المجموعة الأولى التي بدأت مرانها في الثامنة والنصف صباح اليوم جرعات بدنية متنوعة، في إطار البرنامج البدني الموضوع للفريق بعد العودة لاستئناف التدريبات بعد فترة توقف دامت عدة أشهر.

وتضم هذه المجموعة كلا من وليد سليمان، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وجيرالدو، وأليو بادجي، وأليو ديانج، وأيمن أشرف، وشادي رضوان، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمد فخري، وحمدي فتحي، ومحمود كهربا، ومحمد محمود.

سييزا أجرى تقسيمة مصغرة للاعبي المجموعة الأولى في المران صباح اليوم الخميس.

يانكون ميتشيل مدرب حراس المرمى، قاد تدريبات الحراس أيضا للثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير خلال مران المجموعة الأولى صباح اليوم.

وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية استمرت ٤٥ دقيقة، قبل أن يخوض تدريبات قوية تحت إشراف مدرب حراس المرمى.

من جهة أخرى، واصل محمد محمود، وحمدي فتحي، وكريم وليد "نيدفيد" الثلاثي المصاب، التدريبات البرنامج التأهيلي الموضوع لكل منهم.

وأدى محمد محمود وحمدي فتحي المرحلة الأخيرة من برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبي، في حين يعاني حمدي فتحي من الإصابة في غضروف الركبة.

أما كريم نيدفيد، فأدى جلسة علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.

وقطع نيدفيد شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة، التي خضع لها خلال الفترة الماضية.

وأخيرا، عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، جلسة مع أليو بادجي المهاجم السنغالي عقب المران في حضور عمرو محب، المترجم، لمناقشة بعض الأمور الخاصة باللاعب.

وعقد عبد الحفيظ جلسة أخرى مع محمد الشناوي حارس الفريق، لمناقشة بعض الأمور مع اللاعب حسب المركز الإعلامي للنادي.

وأدى صالح جمعة لاعب وسط الفريق، تدريبات بدنية في "الجيم" على هامش مران الفريق.

واستأنفت المجموعة الثانية تدريباتها تحت قيادة ديفيد سيزا، حيث بدأ المران في تمام العاشرة والنصف صباحًا بعد نهاية المرحلة الأولى.

وتضم المجموعة الثانية كلا من: شريف إكرامي، وعلي لطفي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد شكري.

























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