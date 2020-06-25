مواعيد مباريات الخميس 25 يونيو 2020 والقنوات الناقلة – تشيلسي أمام سيتي.. وأرسنال يواجه ساوثامبتون

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في السابعة مساء. إذ يحل أرسنال ضيفا على ساوثامبتون عبر قناة بي إن سبورتس 1، وفي نفس التوقيت يلعب بيرنلي مع واتفورد عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي التاسعة والربع، يلعب تشيلسي مع مانشسيتر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما في إسبانيا، فيلعب إيبار مع فالنسيا الساعة السابعة والنصف عبر قناة بي إن سبورتس 3، فيما يلعب ريال بيتيس مع إسبانيول الساعة العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس 3.

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