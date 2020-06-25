"خوف اللاعبين وطلب مقابلة رئيس الوزراء".. تعرف على كل ما قيل في اجتماع مجلس إدارة الزمالك

كشفت قناة الزمالك التليفزيونية النقاب عن تفاصيل ما دار في اجتماع مجلس الإدارة مع المدير الفني للفريق بارتريس كاتيرون والذي جرى يوم الأربعاء.

وشهد الاجتماع اعتراض الزمالك على استكمال الدوري المقرر استئنافه بنهاية شهر يوليو.

والتالي هو أبرز ما حدث خلال الاجتماع.

مرتضى منصور

"نحن في مهزلة. تأخذون القرار و(تجرجرونا) لتنفيذه لإرضاء الأهلي".

"المصيبة هي أن المجلس الأعلى للإعلام أراد سحب رخصة قناة الأهلي ورفض في النهاية بسبب التوازن، ما أعرفه هو أنه يجب أن من يخطئ يحاسب. جلبوا فيديوهات قناة الزمالك ولم يجدوا فيها أي شيء خطأ لأنني رجل قانون وكلامي موزون".

"نحن وراء الدولة المصرية، لا تقوموا بالإيقاع بيني وبين الدولة. أشرف صبحي من أنزه وزراء الرياضة".

"إلى السيد رئيس الوزراء، لقد جلست مع كل القطاعات، من فضل حضرتك اجلس مع قطاع الرياضة في حضور وزير الرياضة".

"نطلب مقابلة رئيس الوزراء كرؤساء للأندية لكي يسمع آرائنا ويزنها".

"لن نستكمل مسابقة الدوري هذا الموسم".

باتريس كارتيرون

"من الصعب أن نزيد نصف موسم ونلحمه مع موسم جديد في ظل لعب منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا، هذا الضغط لن يجعلهم قادرين على المنافسة".

"هذا القرار سيقتل كرة القدم المصرية لأكثر من موسم مقبل".

"الاجتماع لم يستمر طويلا لأن معظم المدربين كان لهم رأي واضح في ظل اتجاه اتحاد الكرة الواضح ناحية الاستئناف".

"مصر هي البلد الوحيدة التي ستلعب هذا الكم من المباريات في هذا الوقت الضيق".

"يبدو أن القرار كان محسوما".

"كل المديرين الفنيين لم يكونوا راضيين عن الاجتماع لأن القرار كان محسوما".

فاروق جعفر

"توقيت عودة الدوري غير مناسب، الطبيب تحدث وقائيا والمدرب تحدث بدنيا، لا يمكن تجهيز اللاعبين تحت هذه الظروف".

"لا يمكن ضغط اللاعبين على اللعب، هذا أمر غير طبيعي، فنيا وأكاديميا هذا لا يصح".

"لا يمكن أن تركض بمجرد الاستيقاظ من النوم، لابد من الإعداد الكافي قبل استئناف الدوري".

إسماعيل يوسف

"استكمال الدوري مستحيل".

"كيف يأتي لاعبونا الأجانب في ظل إغلاق الطيران".

"هناك العديد من الارتباطات في الموسم المقبل، هكذا سنضر هذا الموسم والموسم المقبل".

"لا يمكنني تأهيل لاعب لا يتدرب لمدة 4 أشهر في تلك الفترة القصيرة".

"قرار مجلس إدارة وقراري كإسماعيل يوسف هو استحالة استكمال الموسم".

أمير مرتضى منصور

"معظم الفريق لأنني قريب منهم في السن وأتواصل معهم إنسانيا أخبروني بشكل ودي أنهم خائفون على عائلاتهم ويجلسون في منازلهم".

"تواصلت مع شيكابالا وحازم إمام، هناك لاعبون سيرفضون النزول من منزلهم من أساسه وأنا لا أستطيع إجبارهم على ذلك".

"اللاعبون يرون أنهم لا يريدون المشاركة قبل اكتشاف دواء لفيروس كورونا. 95% منهم لا يخرجون من منازلهم ولا يختلطون مع عائلاتهم".

محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك

"مجموعة واتساب مع رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة ليس كاف للتواصل معهم".

"ما أهتم به شقين، كورونا، والإصابات".

"كيف يعلم اتحاد الكرة أنني طبقت إجراءاته بطريقة سليمة".

"بعض الفرق نزلت للتدرب بعد يومين فقط من المسحة الأولى عكس بروتوكول اتحاد الكرة".

"بروتوكول كاف يقول إنه من الصعب خوض أكثر من مباراة في الأسبوع في بداية عودة النشاط".

"لابد من إجراء القياسات الطبية قبل استئناف المران".

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