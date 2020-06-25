زيدان: راموس كان يبحث عن هدف من ركلة ثابتة.. ونلعب لنجرب

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد بأداء سيرخيو راموس قائد الفريق بعد تسجيله هدفا في الفوز على ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

الصدارة عادت ملكية بعد 24 ساعة فقط بفضل ثنائية راموس وفينيسيوس في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني (طالع التفاصيل).

زيدان قال عقب نهاية اللقاء: "راموس كان يبحث عن هدف من ركلة ثابتة، وعمل عليها كثيرا في التدريبات".

وأضاف الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنه قائدنا ودائما القائد يقودنا للطريق".

راموس سجل هدفا من ركلة ثابتة في الشوط الثاني ورفع رصيده إلى 8 أهداف في الموسم كأفضل معدل تهديفي له في مسيرته.

ولأول مرة يسجل راموس من ركلة حرة مباشرة منذ 6 سنوات بعدما سجل في شباك بلد الوليد.

وتطرق زيدان للحديث عن اللعب بـ 4 مهاجمين بعد غياب كاسميرو بسبب الإيقاف قائلا: "نحن هنا لنجرب، لدينا العديد من اللاعبين والخيارات ولعبوا بشكل جيد".

وتابع "نحن نفتقد شيئا لأننا دائما ما نسعى للتحسن، ولكنني سعيد بالفوز".

وواصل "الآن علينا أن نستريح جيدا لأن لدينا مباريات عديدة قادمة، لكن جميع الفرق ستكون مثلنا".

وأتم عن صراع اللقب مع برشلونة: "أنا متأكد أنه سيكون صعبا حتى الجولة الأخيرة".

فوز رفع رصيد كتيبة زيدان إلى 68 نقطة متفوقا على برشلونة الذي يشاركه نفس عدد النقاط بفارق المواجهات المباشرة.



































طالع أيضا:

وزير الرياضة: استكمال كل المسابقات طبقا لقرار مجلس الوزراء بما فيها كرة اليد

الصدارة ملكية بيضاء.. ريال مدريد يفوز على مايوركا

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي رسميا؟

تصريحات قوية من كارتيرون

ماذا قال صلاح بعد تألقه أمام كريستال بالاس؟