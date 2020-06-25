صدقي: اتحاد الكرة اقترح فتح القيد في آخر شهر من الموسم

الخميس، 25 يونيو 2020 - 00:41

كتب : FilGoal

حمادة صدقي

كشف حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أن اتحاد الكرة اقترح خلال اجتماعه مع مدربي الدوري فتح القيد في الشهر الأخير من الموسم الحالي.

وقال صدقي لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: " اتحاد الكرة اقترح فتح القيد في آخر شهر من الموسم الجاري".

وأردف "المناقشات بين المدربين والاتحاد تمحورت حول فترات الإعداد، باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك كان واضحا بشكل كبير في فكرة بدء موسم جديد بدلا من الحالي".

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وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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