اتحاد الكرة يجتمع بمدربي المنتخبات قبل إعلان جدول الدوري

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 19:47

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - اتحاد الكرة

تواصل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعاتها مع جميع أطراف المنظومة الكروية قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وذلك لمراعاة متطلباتها في جدول المسابقة قبل الإعلان عنه، حيث تجتمع اللجنة الخماسية الأسبوع المقبل مع المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية وهم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب.

في حضور محمود سعد المدير الفني للاتحاد والمهندس حسام الزناتي مدير المسابقات للوقوف على احتياجات المنتخبات الوطنية من المسابقة ووضعها موضع الأولوية لدى استئنافها.

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وكانت اللجنة الخماسية قد اجتمعت اليوم مع المديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز للاستماع إلى متطلباتهم بشأن عودة النشاط واستئناف المسابقات.

ومن المقرر أن يتم استئناف الدوري المصري بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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