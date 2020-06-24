مويس: من كان حكم الفيديو؟ كيف تم احتساب هدف توتنام الأول؟

انتقد ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد ديفيد كووت حكم تقنية الفيديو واحتساب هدف توتنام الأول في مواجهة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح مويس عقب المباراة "من كان يتولى إدارة تقنية حكم الفيديو؟ من كان متواجدا؟ هل نعلم من الشخص؟".

وأضاف "ديفيد كووت؟ ليس جيدا جدا أليس كذلك؟".

وواصل "لقد شاهدت اللقطة ولا أصدق أنه تم احتسابها كهدف".

وأكمل "بعد تلك القاعدة بشأن لمسة اليد سجلنا هدفا رائعا ضد واتفورد في اللحظات الأخير وألغي لسبب ما، ولم يتم إلغاء هدف توتنام؟".

وأتم "تلك القواعد لا أعتقد أنها جيدة، لكن بالنسبة لمواجهة توتنام؟ وما حدث؟ لا أصدق".

اعترض لاعبو وست هام يونايتد بعد هدف توتنام الأول بعدما لمست الكرة ذراع دافينسون سانشيز لاعب توتنام.

توتنام فاز بنتيجة 2-0 أمام ضيفه وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء.

ويحتل وست هام يونايتد المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن بورنموث صاحب المركز الـ18 الذي يواجه ولفرهامبتون يوم الأربعاء في نفس الجولة.

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