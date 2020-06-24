مباراة قد تتوج ليفربول باللقب.. فينالدوم: لن نشاهد لقاء سيتي وتشيلسي

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

جورجينو فينالدوم - ليفربول - أتليتكو

أوضح جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن فريقه لا يهتم بمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والتي قد تتسبب نتيجتها في تتويج الفريق رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.

ليفربول يلاقي كريستال بالاس يوم الأربعاء بملعب أنفيلد، وسيتوج باللقب رسميا في حالة الفوز بهذه المباراة وخسارة سيتي من تشيلسي ضمن الجولة 31.

وقال فينالدوم في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "ليس لدينا خطط لمشاهدة مباراة سيتي وتشيلسي".

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وأضاف "علينا أن نهتم بأمورنا، لا يمكننا التفكير إلا في أدائنا، نحن لا يمكننا اللعب لمانشستر سيتي أو لتشيلسي، لذا من الأفضل التفكير في فريقنا".

سيلعب بطل دوري أبطال أوروبا مباراته الأولى على ملعب أنفيلد بدون جماهير، بعدما عادت عجلة الدوري الإنجليزي للدوران الأسبوع الماضي عقب التوقف 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وأتم فينالدوم "لقد اعتدنا على وجود مشجعين في أنفيلد لدرجة أنه سيكون من الغريب أن نرى الملعب خاليا من الجماهير".

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