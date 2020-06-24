الأهلي يكشف عن الإجراءات الاحترازية في التدريبات لتفادي كورونا

كشف الأهلي عن الإجراءات الاحترازية التي سيتبعها الفريق خلال تدريبات الفريق، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وحسب نشرة الأهلي الإعلامية، فإن الإجراءات والإرشادات التي نفذها الأهلي اليوم قبل انطلاق المران، تضمنت تطهير وتعقيم كافة الأدوات الرياضية والكرات ووسائل التدريب.

الإجراءات تضمنت أيضا توفير كافة المستلزمات الوقائية داخل الملعب، وتوفير المطهرات ومٌطهر الأيدي “Hand Gel” في محيط الملعب.

وحدد الأهلي ممرات دخول للاعبين بعد تجديد بوابة الدخول الخاصة بهم، والتي تشتمل على بوابة تعقيم ذاتية وقياس درجة الحرارة.

خالد محمود طبيب الفريق، عقد حديثا مع العاملين في جهاز الكرة فور وصوله إلى مقر النادي بالجزيرة، للتأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها قبل استئناف المران، بعد فترة من التوقف نتيجة لتفشي فيروس كورونا، فيما أشرف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على مرحلة التعقيم بنفسه قبل بدء المران.

كان الأهلي قد استئنف تدريبات صباح اليوم الأربعاء لأول مرة، وذلك بعد قرار وزارة الرياضة المصرية بالسماح للفرق الرياضية بالعودة للتدريبات، مع استيفاء الإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة. (طالع مران الأهلي كاملا)

ويستعد الأهلي لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز من جديد، والمحدد لها بداية شهر أغسطس المقبل.

ويعتبر الأهلي ثاني الأندية اسئنافا للتدريبات بعد عودة فريق بيراميدز أمس الثلاثاء.









































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