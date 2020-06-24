أرسنال يعلن: لويز يجدد عقده وسيبايوس مستمر.. وانضمام لاعبين بشكل نهائي

أعلن نادي أرسنال بشكل رسمي عن تجديد عقد ديفيد لويز بجانب ضم بابلو ماري وسيدريك سواريس بشكل نهائي وتمديد فترة إعارة داني سيبايوس.

النادي اللندني نشر بيانا قال فيه: "نحن سعداء لنعلن أن مدافعينا ديفيد لويز وبابلو ماري وسيدريك سواريس قد وافقوا على البقاء مع النادي لفترة أبعد من الموسم الجاري".

وواصل البيان: "بالإضافة إلى داني سيبايوس لاعب الوسط المعار من ريال مدريد الذي مدد فترة الإعارة ليستمر حتى نهاية الموسم الجاري".

وتحدث إيدو المدير التقني للنادي قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة لأن لدينا هؤلاء اللاعبين في فريقنا للمستقبل، لقد كانوا جزء من الخطة الفنية طويلة الأمد للمدرب ميكيل أرتيتا والتي طورتها معه، سيجلبون التوازن الصحيح لتشكيلنا".

وتابع "ديفيد لويز لاعب مهم للغاية لنا ولعب معظم مبارياتنا هذا الموسم وكان مهما للفريق، طريقته في التمرير وتواصله مع زملائه في الملعب إنه يساعد الجميع".

ديفيد لويز صاحب الـ33 عاما انضم إلى أرسنال قادما من تشيلسي في الصيف الماضي بعقد يمتد لعام وحيد. والآن سيستمر للموسم القادم.

أما بابلو ماري مدافع فلامينجو صاحب الـ26 عاما انضم إلى أرسنال معارا حتى نهاية الموسم، سينضم بشكل نهائي لفترة طويلة مع بداية النافذة الصيفية.

الأمر ذاته مع سيدريك سواريس صاحب الـ28 عاما مدافع ساوثامبتون الذي انضم معارا حتى نهاية الموسم فسينضم للفريق بشكل نهائي بعقد طويل الأمد.

اقرأ أيضا:

قرار الدولة بشأن عودة الدوري المصري

المغرب يقرر عودة النشاط

لاعب برشلونة إلى يوفنتوس

المصري يجري المسحة الطبية

موقف صلاح من مباراة كريستال بالاس المصيرية