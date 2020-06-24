مورينيو: ما حدث لـ وست هام ضدنا ليس عادلا.. وسعدت بشيء واحد في مباراتينا

انتقد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام إجبار منافسه وست هام على اللعب ضدهم رغم حصوله على 24 ساعة راحة أقل من فريقه.

وفاز توتنام على وست هام يوم الثلاثاء بهدفين دون رد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو: "ما حدث لوست هام ليس عادلا خاصة في الظروف الحالية والحالة البدنية للجميع ليست هي الأفضل".

وأضاف "هذا أيضا سيحدث لنا خلال الفترة المقبلة إذ أننا سنخوض ثلاث مباريات خلال ستة أيام وننهي كل ذلك ضد أرسنال".

وعن الفوز قال: "أنا سعيد خاصة بعدم استقبالنا لأي هدف وخلال مباراتين ضد مانشستر يونايتد ووست هام أن نستقبل هدفا وحيدا من ركلة جزاء فهذا يعني لنا شيئا جيدا".

وأتم "كذلك أنا سعيد لهاري كين لقد عمل بشكل مذهل خاصة خلال فترة التباعد الاجتماعي لاستعادة عافيته".

ورفع فريق المدرب جوزيه مورينيو رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب.

ويبتعد توتنام عن ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد صاحبي المركز السادس والخامس بفارق نقطة وحيدة ولهما مباراة أقل.

ويتقدم توتنام على منافسه شيفيلد يونايتد بفارق نقطة وللأخير لقاء أقل كذلك.

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