مؤتمر سيتيين: الفوز هو هدفنا الأهم.. وسعيد بما قدمناه في الشوط الثاني

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 01:02

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

أبدى كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، ارتياحه لفوز فريقه على أتليتك بلباو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

برشلونة تجاوز ضيفه بلباو بصعوبة بهدفٍ دون رد، على ملعب كامب نو، في الجولة 31 للمسابقة.

وصرّح سيتيين بعد اللقاء: "كنا في حاجة إلى الفوز، هذا هو هدفنا في كل مباراة، الآن أضفنا 3 نقاط لرصيدنا، وعلينا الانتظار لنرى ما سيفعله منافسنا المباشر".

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وأضاف: "لم نتمتع بالدقة في الشوط الأول، فقدنا الكرة كثيرا، وكان صعبا علينا استعادة الكرة بعد فقدانها".

وأكمل: "شاهدت الشوط الثاني بهدوء أكبر، ودخول ريكي بويج وأنسو فاتي أعطانا ديناميكية أكبر، وبلباو تراجع أكثر وأعطانا الفرصة للاستحواذ أكثر".

وشدد: "أنا سعيد بما تم تقديمه في الشوط الثاني".

ماذا يفتقد الفريق؟ سيتيين أجاب: "الوضع لا يكون سهلا عندما لا نمتلك الكثير من المساحات، ولذا علينا أن نتحلى بالدقة والحيوية، علينا التحسن".

جيرارد بيكيه مدافع الفريق ظهر في معاناة مع إصابة عضلية، فهل الأمر خطير؟ سيتيين أوضح: "نسيطر جيدا على الأحمال البدنية، وشعور اللاعبين ينتقل إلينا. لا أعتقد أن بيكيه يعاني من إصابة خطيرة لأنه دخل في بعض سباقات السرعة بعدها، ربما كان شدا عضليا بسيطا".

وأتم: "لم نتلق أي هدف طوال 5 مباريات، نحن سعداء بذلك للغاية، طريقتنا هي أن نهتم بما نقدمه دون النظر للمنافس".

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة إيفان راكيتيتش في الشوط الثاني من اللقاء.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول مؤقتا، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المباراة الأقل. فيما تجمّد رصيد بلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب ريال مدريد أمام ريال مايوركا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء الأربعاء، وعدم فوزه يضمن لـ برشلونة الصدارة.

برشلونة من جانبه نجح في إيقاف سلسلة نتائجه السلبية أمام بلباو، إذ لم يكن قد فاز على أسود الباسك في آخر 4 مباريات، وخسر آخر مواجهتين بنتيجة 0-1، وودع بطولة الكأس على يديه.

كما حافظ برشلونة على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في تطور واضح للجانب الدفاعي.

وتوقفت سلسلة اللا هزيمة لـ بلباو في مباريات الدوري التي استمرت 5 مباريات.

فيما حافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم في كامب نو هذا الموسم، إذ فاز في 15 وتعادل مباراة واحدة كانت أمام غريمه ريال مدريد.

شباك بلباو اهتزت للمباراة رقم 35 على التوالي في سجل زياراته لـ كامب نو، إذ حاف على شباكه في ملعب برشلونة للمرة الأخيرة بالتعادل 0-0 بشهر أبريل 1985 وقتما كان حارسه هو أندوني زوبيزاريتا قبل انتقاله إلى برشلونة في العام التالي.

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