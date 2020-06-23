الديوك ترسل المطارق نحو خطر الهبوط.. توتنام يفترس وست هام

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 23:09

كتب : FilGoal

توتنام - وست هام

في دربي لندني نجح توتنام في اجتياز عقبة منافسه وست هام وتغلب عليه اليوم الثلاثاء بهدفين مقابل لا شيء.

واستضاف توتنام منافسه وست هام في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفا المباراة توماس سوكيك لاعب وست هام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64.

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وأضاف هاري كين الهدف الثاني لسبيرز في الدقيقة 82 من انفراد بالمرمى.

وشهدت المباراة إلغاء هدفا لسون هيونج مين بداعي التسلل عقب اللجوء لتقنية الفيديو في الدقيقة 45.

ورفع فريق المدرب جوزيه مورينيو رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب.

ويبتعد توتنام عن ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد صاحبي المركز السادس والخامس بفارق نقطة وحيدة ولهما مباراة أقل.

ويتقدم توتنام على منافسه شيفيلد يونايتد بفارق نقطة وللأخير لقاء أقل كذلك.

أما وست هام فدخل في مرحلة الخطر إذ أنه تجمد رصيده عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 ويبتعد عن بورنموث صاحب المركز الـ18 والذي يؤدي بصاحبه للهبوط بفارق نقطة وللأخير لقاء أقل.

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