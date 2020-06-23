حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 22:46

كتب : ياسر الشريف

أحمد مسعود - محمود حمد - المصري

قرر المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، حبس محمود لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق.

محمود حمد

النادي : المصري

المصري

ويتم التحقيق في تهمة الشروع في قتل أحد الأشخاص.

وأوضحت التحريات حدوث مشاجرة بين اللاعب والمجني عليه ويدعى بدران مجدي "مدرب مصارعة" بالموقف الجديد في مدينة الإسماعيلية.

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وعلى أثر المشاجرة، قام حمد بطعن المجني عليه طعنة نافذة في البطن.

حمد (26 عاما) من أبناء الإسماعيلي، وسبق له اللعب في صفوف الإسماعيلي، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب، قبل أن ينتقل إلى المصري في صيف 2018.

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