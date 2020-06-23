التعادل الثاني.. ليستر يفشل في عبور عقبة برايتون

فشل ليستر سيتي في تحقيق الفوز في ثاني مباراة له على التوالي منذ استئناف الدوري الإنجليزي وسقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه برايتون.

واستضاف ليستر منافسه برايتون لملاقاته في ملعب كينج باور في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة إهدار نيل موباي ركلة جزاء لصالح برايتون تصدى لها حارس ليستر كاسبر شمايكل في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة فيما بدا الإرهاق واضحا على لاعبي الفريقين.

وكان ليستر تعادل في المباراة السابقة إيجابيا بهدف لمثله مع واتفورد.

وبذلك التعادل وصل رصيد ليستر إلى 55 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن ملاحقه تشيلسسي الذي له لقاء أقل.

أما برايتون فوصل رصيده لـ33 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 في جدول الترتيب.

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