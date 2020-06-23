ماركا: غضب في ريال مدريد بسبب الحصول على راحة أقل من برشلونة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 21:19

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

تواصلت إدارة ريال مدريد مع رابطة الدوري الإسباني، للتعبير عن انزعاجها بشأن جدول مباريات الجولات المقبلة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن جدولة الجولة 34 تحديدا أثارت انزعاجا واسعا في أوساط ريال مدريد.

ريال مدريد سيحل ضيفا على أتليتك بلباو يوم الأحد 5 يوليو في سان ماميس، فيما يرتحل برشلونة لمواجهة فياريال في لاسيراميكا.

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سيلعبان في نفس اليوم، لكن الفارق أن ريال مدريد سيرتاح 62 ساعة فقط قبل المباراة، بينما سيرتاح برشلونة 118 ساعة قبل مباراته.

وتلك كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وفقا للتقرير، ودفعت ريال مدريد إلى التواصل مع "لا ليجا".

رغم ذلك، لن يحدث تغيير في جدولة الجولة 24 التي تم الإعلان عنها بشكلٍ رسمي يوم أمس، إذ يلعب برشلونة في العاشرة مساءً، فيما يسبقه ريال مدريد باللعب في الثانية ظُهرا.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة مع برشلونة.

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي للمباريات المقبلة

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