الكشف عن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي عقب قرارات رئيس الوزراء

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 19:28

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب أثناء الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الأهلي

أوضح محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عزم مجلس الإدارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستعداد لاستقبال الأعضاء في الموعد المحدد.

وطالب محمود الخطيب رئيس النادي مجلس الإدارة أثناء الاجتماع الإلتزام الكامل بتعليمات وقرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان سلامة كل الأفراد.

وأضاف أن المجلس طالع قرارات رئيس الوزراء ورحب بها دعما ومساندة لتوجهات الدولة بعودة الحياة في كافة المجالات مع الإلتزام بكل ما يحفظ سلامة المجتمع.

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وأشار مرجان إلى أن المجلس طلب من الإدارة التنفيذية عدم إبداء أي تهاون فيما يخص الإجراءات الإحترازية وتوفير كل الإمكانات الطبية للعاملين والموظفين والفرق الرياضية بالتنسيق الكامل مع اللجنة الطبية.

وكذلك الاستعداد لإستقبال أعضاء النادي في الموعد المحدد لذلك وفي ضوء التصور الذي تم إعداده سلفا، خاصة وأن إدارة النادي بدأت التجهيز والترتيب لكافة هذه الأمور منذ فترة طويلة.

وواصل مرجان أن المجلس اعتمد في جلسته اليوم التصور المقدم من رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي والخاص بعودة فرق الدرجة الأولى في كل اللعبات للتدريبات تماشيا مع قرارات الدولة لإستكمال كافة المنافسات.

وأضاف أن اللجنة الطبية كانت قد عقدت إجتماعا مطولا مع مدربي النشاط قبل أيام وتمت مناقشة جميع الأمور الخاصة بالوقاية والعمل على تنفيذ البروتوكول الطبي لوزارة الرياضة في هذا الشأن.

وعن قرارات المجلس اليوم، قال إنه تم التصديق على محضر جلسات المجلس المنعقدة بتاريخ 14/5/2020، 2/6/2020، واعتماد القرارات الخاصة بأعمال الصيانة والمنشآت.

وطلب المجلس تصورا ماليا من خالد الدرندلي أمين الصندوق وكذلك من سامح علي كامل المستشار الهندسي فيما يخص المشروعات الإنشائية التي يجري العمل فيها، وذلك للتنسيق بين النواحي المالية والإنشائية بما يضمن إنجاز كل المشروعات في الفروع الثلاثة.

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