الكشف عن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي عقب قرارات رئيس الوزراء
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 19:28
كتب : حسام نور الدين
أوضح محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عزم مجلس الإدارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستعداد لاستقبال الأعضاء في الموعد المحدد.
وطالب محمود الخطيب رئيس النادي مجلس الإدارة أثناء الاجتماع الإلتزام الكامل بتعليمات وقرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان سلامة كل الأفراد.
وأضاف أن المجلس طالع قرارات رئيس الوزراء ورحب بها دعما ومساندة لتوجهات الدولة بعودة الحياة في كافة المجالات مع الإلتزام بكل ما يحفظ سلامة المجتمع.
وأشار مرجان إلى أن المجلس طلب من الإدارة التنفيذية عدم إبداء أي تهاون فيما يخص الإجراءات الإحترازية وتوفير كل الإمكانات الطبية للعاملين والموظفين والفرق الرياضية بالتنسيق الكامل مع اللجنة الطبية.
وكذلك الاستعداد لإستقبال أعضاء النادي في الموعد المحدد لذلك وفي ضوء التصور الذي تم إعداده سلفا، خاصة وأن إدارة النادي بدأت التجهيز والترتيب لكافة هذه الأمور منذ فترة طويلة.
وواصل مرجان أن المجلس اعتمد في جلسته اليوم التصور المقدم من رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي والخاص بعودة فرق الدرجة الأولى في كل اللعبات للتدريبات تماشيا مع قرارات الدولة لإستكمال كافة المنافسات.
وأضاف أن اللجنة الطبية كانت قد عقدت إجتماعا مطولا مع مدربي النشاط قبل أيام وتمت مناقشة جميع الأمور الخاصة بالوقاية والعمل على تنفيذ البروتوكول الطبي لوزارة الرياضة في هذا الشأن.
وعن قرارات المجلس اليوم، قال إنه تم التصديق على محضر جلسات المجلس المنعقدة بتاريخ 14/5/2020، 2/6/2020، واعتماد القرارات الخاصة بأعمال الصيانة والمنشآت.
وطلب المجلس تصورا ماليا من خالد الدرندلي أمين الصندوق وكذلك من سامح علي كامل المستشار الهندسي فيما يخص المشروعات الإنشائية التي يجري العمل فيها، وذلك للتنسيق بين النواحي المالية والإنشائية بما يضمن إنجاز كل المشروعات في الفروع الثلاثة.
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