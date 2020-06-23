مجلس إدارة الأهلي يناقش العديد من الملفات بعد قرارات مجلس الوزراء

انطلق اجتماع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الرياضة بعد مؤتمر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن فتح الأندية، بالإضافة لاستئناف التدريبات والنشاط كما تم الإعلان عن مواعيدها سابقا.

وأوضح مدبولي أن أشرف صبحي وزير الرياضة سيعلن عن خطته لاستئناف الدوري والمسابقات المحلية.

ويدرس مجلس إدارة الأهلي خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة بعد قرارات رئيس الوزراء والتي صدرت اليوم الثلاثاء وجاء من بينها فتح الأندية والتأكيد على استكمال جميع المنافسات في كل المسابقات الرياضية.

ويأتي على مائدة المجلس أيضًا مناقشة التقرير المقدم من محمد مرجان المدير التنفيذي بشأن فروع النادي الثلاثة وتعقيمها والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم التجهيز لها لضمان سلامة كل الأفراد.

كما يستعرض المجلس نتيجة الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية برئاسة محمد شوقي مع قطاع النشاط الرياضي بهدف الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية عند استئناف التدريبات خلال الأيام القليلة القادمة.

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