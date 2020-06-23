تنس - إصابة دجوكوفيتش بفيروس كورونا بسبب عدم الإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 14:33

كتب : FilGoal

نوفاك دجوكوفيتش - تنس

أثبتت عينة نوفاك دجوكوفيتش لاعب التنس والمصنف الأول عالميا إيجابية إصابته بفيروس كورونا خلال جولة أدريا التي يقوم بها اللاعب.

وانضم نوفاك إلى الثنائي بورنا كوريتش وجريجور ديميتروف بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا بجانب اثنين من الموظفين أمس الاثنين.

وكشفت صحيفة ميترو البريطانية أن إصابة دجوكوفيتش وزملائه تأتي بسبب عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

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وشهدت جولة أدريا التي قام بها اللاعب بجانب عدد من اللاعبين بحضور الحفلات وخوض منافسات استعراضية.

وكان قد تم مشاهدة اللاعبين في حفل بملهى ليلي في بلجراد مخالفا لقواعد التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه صرح أندي مواري لاعب التنس السابق أن ما قام بها دجوكوفيتش يجب أن يكون درسا للجميع.

وكان دجوكوفيتش قد نظم جولة أدريا وبدأت في بلجراد بصربيا وانتقلت إلى زادار في كرواتيا.

وشهدت البطولة حشودا من الجماهير خلال مباراة الافتتاح في بلجراد كما تم حضور المؤتمرات الصحفية للاعبين سويا.

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