رسميا - فولفسبورج يجدد عقد عمر مرموش حتى 2023

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 14:19

كتب : FilGoal

عمر مرموش

أعلن نادي فولفسبورج تجديد عقد لاعبه عمر مرموش ليستمر مع الفريق حتى صيف 2023 المقبل.

عمر مرموش

النادي : فولفسبورج

فولفسبورج

وصرح اللاعب عقب تجديد عقده قائلا: "حلمي بالظهور لأول مرة في الدوري الألماني تحقق، وأشعر بسعادة كبيرة وشاكر للفرصة التي حصلت عليها".

وأكمل "أشكر كذلك ثقة فولفسبورج في وسأمنحه كل شيء".

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فيما تحدث مارسيل تشافر المدير الرياضي للفريق قائلا: "عمر تطور كثيرا منذ العام الماضي وقدم نفسه بأداء رائع مع فريق تحت 23 عاما ثم مع الفريق الأول ليخطوا خطواته الأولى في الدوري الألماني".

وأكمل "الآن عليه أن يعتاد على الدوري خطوة بخطوة ويصل للمرحلة المقبلة، نحن سعداء لاستمراره في التطور معنا لأن ذلك يوضح الطريقة التي نمنح بها شبابنا الفرصة لكي يكونوا لاعبين محترفين".

صاحب الـ21 عاما انضم إلى فولفسبورج قادما من وادي دجلة في عام 2017 ولعب مع فريق تحت 23 عاما وسجل 10 أهداف في 34 مباراة منذ ذلك الحين.

وتدرب اللاعب خلال الموسم الحالي مع الفريق الأول وشارك للمرة الأولى في يوم 26 مايو الماضي في انتصار فريقه بنتيجة 4-1 ضد باير ليفركوزن، حينما لعب كبديل في الدقيقة 76.

عمر لعب منذ ظهوره الأول في 4 مباريات مع الفريق الأول بمجموع مشاركات 47 دقيقة.

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