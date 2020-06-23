قبل الاجتماع مع اتحاد الكرة.. أندية الدرجة الثالثة تناقش مصير الموسم الجاري

يستعد اتحاد الكرة للاجتماع بمنطقة كل مجموعة من مجموعات الدرجة الثالثة بداية من يوم الثلاثاء تمهيدا لحسم موقف دوري الدرجة الثالثة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويتواجد في الدرجة الثالثة 167 فريقا تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة متنافسة مواقفهم جميعا مختلفة.

المجموعة الـ12 تنقسم إلى مجموعتين شمال سيناء ومطروح وتم إقامة جولة من دورة الترقي بينهما.

مجموعات حسم فيها الصعود قبل ثلاث جولات ومجموعات تشتعل المنافسة فيها، فما رأي الأندية المتواجدة في القسم الثالث حول موقف الموسم الجاري قبيل الاجتماع مع اتحاد الكرة؟

FilGoal.com سأل أندية القسم الثالث في المجموعات الـ12 عن رأيها في موقف ما تبقى من الموسم الجاري.

المجموعة الأولى

صرح حمدي بوده وكيل نادي كيما أسوان متصدر المجموعة الأولى لـFilGoal.com قائلا: "الإلغاء هو الحل الأفضل للحفاظ على أرواح اللاعبين والاستناد لمبدأ الجدارة الرياضية بتصعيد أول كل مجموعة".

فيما تحدث عرفات أمين رئيس مركز شباب الزهراء وصيف المجموعة الأولى وقال: "وجهة نظري هي الإلغاء لأسباب عدم القدرة على الصرف من أجل الإجراءات الاحترازية، ثم صحة كل اللاعبين أهم، وبالطبع طول مسافات السفر".

وواصل "في حالة الاستكمال يجب تطبيق مبدأ عدم الهبوط، ولعب دورة ترقي في المجموعة بين الأول والثاني والثالث من دور واحد في مكان محايد وصاحب النقاط الأكثر يصعد، لكن القرار النهائي هو الإلغاء".

المجموعة الثانية

حسم قنا موقفه من الصعود بعد تصدر المجموعة بفارق 9 نقاط.

وتحدث أشرف سعد رئيس النادي قائلا: "حققت الصعود وكان في هناك دورة ترقي لكن علمنا أن هناك صعودا مباشرا، يجب تصعيدنا للدرجة الثانية مباشرة، وكأن شيئا لم يكن".

المجموعة الثالثة

حسم نادي أسمنت أسيوط الصعود بعد تصدر المجموعة بفارق 9 نقاط عن مركز شباب ملوي.

وقال عبد الكريم فرغلي مدير الكرة بنادي أسمنت أسيوط: "ليس لدينا مانع سواء مع الاستكمال أو الإلغاء، المهم أننا حققنا الصعود ويجب تصعيدنا للدرجة الثانية، ونرفض إلغاء الموسم وكأن شيئا لم يكن".

المجموعة الرابعة

تشهد منافسة كبيرة بين عاملين غارب برصيد 43 نقطة وسمسطا 42 ومطرطارس 41 نطقة ويتبقى جولتين.

وصرح محمد القبوري رئيس مجلس إدارة نادي عاملين غارب بـ"الإلغاء هو الأفضل حفاظا على صحة اللاعبين، فهي الأهم بالنسبة لنا، ويجب الاعتماد على الجدارة الرياضية وحتى لو تم إلغاء الموسم بدون صعودنا فالأهم صحة اللاعبين".

المجموعة الخامسة

يتصدر الشرقية للدخان الجدول بفارق 3 نقاط عن المصرية للاتصالات ويتبقى 3 جولات.

وقال أحمد كمال سلطان مدير التسويق في نادي المصرية للاتصالات: "إن تم إلغاء الهبوط فسيتسبب ذلك في خلل في المباريات، وجهة نظري صعود الأوائل من كل مجموعة وأفضل 6 ثواني ليصبح الدرجة الثانية 18 فريقا في كل مجموعة".

المجموعة السادسة

السكة الحديد يتصدر المجموعة السادسة بفارق 5 نقاط عن البلاستيك ثم 6 نقاط عن مصر للتأمين ويتبقى 3 جولات.

وصرح محمد جمال مدير الكرة بنادي السكة الحديد: "نؤيد استكمال الموسم حتى لا تضيع حقوق الفرق، وأيضا لا بد من تطبيق الصعود والهبوط للابتعاد عن الشبهات".

وواصل "إن كان هناك قرار بالإلغاء فلابد من الاستناد للجدارة الرياضية ونرفض إلغاء الموسم كأن شيئا لم يكن".

المجموعة السابعة

يتصدر نادي بورتو المجموعة برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن بورفؤاد و3 عن النوبة.

وصرح أشرف توفيق رئيس نادي بورتو: "أرى أن استكمال الموسم هو الحل الأفضل بالرغم من تصدري المجموعة، وأرى بأن الإلغاء سيضر الجميع".

فيما تحدث أحمد بربري رئيس مجلس إدارة نادي بورفؤاد قائلا: "نظريا من مصلحتي استكمال الموسم لأن منافسي فريقي سيواجهون بعضهم البعض، لكن عمليا أنا مع الإلغاء".

وتابع "ذلك للحفاظ على سلامة وصحة اللاعبين والخطورة الشديدة للعبهم، لكن إن كان هناك قرار إلزامي من الدولة سنشارك".

المجموعة الثامنة

قال أشرف أبو حليمة رئيس نادي كفر الشيخ: "حسمنا الصعود من المجموعة ويجب تصعيدنا مباشرة للدرجة الثانية، وكل الأندية خضعت لفترة سلبية طويلة".

المجموعة التاسعة

قال هشام رضوان عضو مجلس إدارة نادي بني عبيد: "النادي حسم الصعود بفارق 6 نقاط عن نبروه ويتبقى لنبروه مباراة وحيدة ونحن مباراتين، نرفض دورة الترقي ونؤيد الصعود المباشر لأوائل المجموعات وعدم استكمال الموسم".

فيما تحدث أحمد المسيري رئيس نادي اتحاد نبروه وصيف المجموعة قائلا: "أرفض استكمال الموسم إلا إذا تم توفير الإمكانيات الخاصة بالتدابير الاحترازية للوقاية مثل أندية الدوري الممتاز".

وأتم "أتمنى صعود أو وثاني المجموعات، وإن تم استئناف الموسم سنلعب بالناشئين".

المجموعة العاشرة

قال محمد فوزي رئيس نادي سرس الليان: "المهم هو الحفاظ على حقوق الأندية ويجب صعودنا لمجهودنا طوال الموسم استنادا على مبدأ الجدارة الرياضية ونحن في صدارة الجدول بفارق 6 نقاط عن الشرقية الوصيف".

وأتم "أرفض إلغاء الموسم كأن شيئا لم يكن لأنه سيضيع حقنا".

المجموعة الـ12

قال محمد صديق نائب رئيس نادي مياه البحيرة: "الإلغاء هو الحل وصعود أول وثاني كل مجموعة وزيادة عدد أندية الدرجة الثانية لأننا في موسم استثنائي".

المجموعة تشهد منافسة بين سبورتنج المتصدر برصيد 56 نقطة بفارق 5 نقاط عن مياه البحيرة.

المجموعة الـ12

صعد نادي الجزيرة مطروح والمصري بالسلوم من مجموعة مطروح وصعود نادي النصر بالعريش ومركز شباب الخربة من مجموعة شمال سيناء.

وأقيمت الجولة الأولى من دورة الترقي على ملاعب محايدة بفوز الجزيرة على الخربة بهدفين دون رد وفوز المصري بالسلوم على النصر بالعريش بهدفين مقابل هدف.

وصرح حمدي حفيظي رئيس نادي الجزيرة مطروح قائلا: "يجب الاستكمال للحفاظ على حقوق الأندية ويتبقى من دورة الترقي جولتين فقط".

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