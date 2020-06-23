في خطاب رسمي.. نادي مصر يوافق على إجراء مسحات استئناف النشاط

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 13:38

كتب : عاطف شادي

نادي مصر - الزمالك

أرسل نادي مصر خطابا رسميا للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يعلن فيه التزامه الكامل بقرارات الدولة المصرية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة.

وتراجع نادي مصر عن فكرة رفض إجراء مسحات استعدادا لاستئناف النشاط، وقرر إجرائها للاعبين والجهاز الفني على نفقته الخاصة.

وجاء نص خطاب نادي مصر كالآتي:

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"إلحاقا لخطابنا السابق بتاريخ 17 يوليو 2020 والذي أكدنا فيه على رفضنا للمسار المحدد، وإشارتنا لرغبتنا في الانسحاب من المشهد بشكل عام".

وأضاف "وعلى الرغم من وصول الخطاب لبعض وسائل الإعلام!! وبالتالي فقد بدأ التناول الخاطئ من البعض على أننا نعلن انسحابنا من الدوري وهو ما يخالف نص خطابنا الي أشرنا فيه للمبدأ دون أن ننص على أننا نعلن انسحابنا من الدوري، لذا فقد لزم الإشارة والتنويه".

وتابع "نحيط عناية سيادتكم بإلتزام نادي مصر التام تجاه مسئولياته في حال كانت الأمور تتعلق بقرارات الدولة المصرية".

وكشف "كما أننا سوف نبدأ في إجراء المسحات الطبية الأولية المحددة في خطاب سيادتكم المرسل إلينا بتاريخ 18 يونيو 2020 على نفقة النادي وذلك لكافة عناصر الفريق الأول والتي تشمل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية".

وأتم "أخيرا فقد سبق وأرسلنا كافة العقبات التي تواجهنا، لذا نرجو تكرم سيادتكم بالنظر ومحاولة تذليل تلك العقبات من أجل عودة مميزة لنشاط كرة القدم".

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