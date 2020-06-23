ساري: نحاول الاستفادة من مهارات رونالدو وديبالا مع الحفاظ على جماعية يوفنتوس

يضع ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الأداء الجماعي في المرتبة الأولى في اهتماماته، قبل النظر للمهارات الفردية التي يمتلكها.

ونجح يوفنتوس في الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي بعد تحقيق الفوز بهدفين دون رد على حساب بولونيا.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كنا أكثر تألقًا من الناحية البدنية أمام بولونيا. قدمنا 70 دقيقة من الضغط والإيقاع الجيد".

افتتح كريستيانو رونالدو أهداف يوفنتوس بعد العودة للدوري الإيطالي بركلة جزاء في الدقيقة 23 عقب اللجوء لتقنية الفيديو، ثم عزز باولو ديبالا تقدم البيانكونيري في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة.

وعن ديبالا ورونالدو، أوضح ساري "وجود أداء فردي على هذا المستوى يحل بعض المباريات، ولكن يجب علينا استغلالهما قدر الإمكان مع البقاء كفريق جماعي".

وأضاف "قدم فيديريكو بيرنارديسكي أداءً جيدًا أيضًا في المبارتين الأخيرتين فأظهر أنه في حالة جيدة خلال هذه الفترة، وقدم أيضاً مستويات ممتازة وهو يعمل بشكل جيد حتى من الناحية الدفاعية".

وأردف "أنا راضٍ عما فعله ويستحق الإشادة، فهو غالبًا ما يتم التقليل من قيمته".

وأتم ساري "ماتياس دي ليخت تطور وأصبح معتادًا على كرة القدم التي نقدمها".

رفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة بعد مرور 27 جولة وقبل 11 مباراة من ختام الدوري.

وينتظر يوفنتوس موقعة لاتسيو أمام أتالانتا الأربعاء في قمة الجولة 27.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 62 نقطة قبل مواجهة أتالانتا.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة يوم الجمعة أمام ليتشي ضمن مباريات الجولة 28.

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