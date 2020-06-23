بونوتشي: كان علينا الرد بالأفعال وليس بالكلام.. سنحقق أشياء رائعة إذا كنا الفريق الذي كان أمام بولونيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 12:42

كتب : FilGoal

بونوتشي - يوفنتوس

يرى ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن فريقه نجح في الرد على الجميع بالأفعال وليس بالكلام.

ونجح يوفنتوس في تحقيق الفوز بولونيا بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي، ليبتعد بصدارة المسابقة.

وقال بونوتشي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "كانت مباراة مصيرية لا أحد يمكنه أن ينكر ذلك، كان علينا الرد عن أنفسنا".

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وانتشرت تقارير عن توتر العلاقة بين لاعبي يوفنتوس والجهاز الفني بعد خسارة كأس إيطاليا أمام نابولي.

وأضاف بونوتشي "إذا كنا الفريق الذي رأيناه أمام بولونيا، فإننا سنحقق أشياء رائعة".

وشدد مدافع يوفنتوس "لدينا فريق مكون من رجال عظماء أكثر من اللاعبين العظماء، وهذا هو الطريق إلى الأمام".

وأوضح "طريق التضحية والتواضع والرغبة في إعادة النتيجة بأي ثمن".

وتابع مدافع يوفنتوس "أعتقد أن الكثير قيل خارج غرفة تبديل الملابس، كان علينا الرد بالأفعال وليس بالكلام".

وأتم حديثه "تحدثنا مع بعضنا البعض، كما نفعل دائما في يوفنتوس ووضعنا خطة للمضي قدما ورأينا ذلك أمام بولونيا".

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