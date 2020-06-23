المصري لـ في الجول: نجري المسحة الثلاثاء.. ولابد من الدعم المالي حال عودة الدوري

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 11:44

كتب : أيمن عيد

شعار النادي المصري

رغم رفضه استكمال الموسم الحالي، أعلن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري عن خضوع لاعبي الفريق وطاقمه الفني والإداري لمسحة كورونا اليوم الثلاثاء.

وقال السقا لـFilGoal.com: "موقفنا معروف، إذا عاد الدوري فكل الأندية ستحتاج لأموال طائلة لتنفيذ الاشتراطات الطبية، بداية من الغرفة الخاصة لكل لاعب في أي معسكر وإجراءات التنقلات".

وشدد "سيكون هناك أزمات بين الأندية والرعاة، نحن نحترم قرار الدولة في العودة ولكن إذا عاد الدوري يجب دعم الأندية ماليا".

أخبار متعلقة
بكري سليم: ترشح محمد عبد السلام لرئاسة اتحاد الكرة مطلب جماهيري.. سيصل بالكرة المصرية للعالمية المصري: لابد من وضع لائحة كورونا.. والأفضل بدنيا سيتفوق على الأفضل فنيا المصري: لم يعارض أي ناد عودة الدوري لكنها ستكون مستحيلة في هذه الحالة

وأتم "الأفضل هو الإلغاء، وبدء موسم جديد".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وسط استعدادات لاستئنافه من جديد بداية من 25 يوليو المقبل.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

أما المصري، فهو في المركز العاشر بـ20 نقطة.

اقرأ أيضا

حوار في الجول – الدرع يتحدث

تصريحات مقلقة من جوارديولا عن أجويرو

تطور هام في صفقة انتقال طاهر للأهلي

عبد الحفيظ: اتجاه لعودة ثنائي الأهلي المعار

أول فريق يستأنف التدريبات في مصر

المصري عودة النشاط
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا: سنحرص على تكريم سيلفا بأفضل طريقة ممكنة 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل الاجتماع مع اتحاد الكرة.. أندية الدرجة الثالثة تناقش مصير الموسم الجاري 23 دقيقة | مصر
في خطاب رسمي.. نادي مصر يوافق على إجراء مسحات استئناف النشاط 27 دقيقة | الدوري المصري
ساري: نحاول الاستفادة من مهارات رونالدو وديبالا مع الحفاظ على جماعية يوفنتوس ساعة | أوروبا
زين الدين زيدان وكسر قاعدة مارادونا ساعة | أوروبا
بونوتشي: كان علينا الرد بالأفعال وليس بالكلام.. سنحقق أشياء رائعة إذا كنا الفريق الذي كان أمام بولونيا ساعة | أوروبا
حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في فحوصات الدوري الإنجليزي بعد العودة ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري لـ في الجول: نجري المسحة الثلاثاء.. ولابد من الدعم المالي حال عودة الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 3 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 4 الأهلي يعلن رسميا نهاية علاقته بـ حسام عاشور
قد ينال إعجابك