المصري لـ في الجول: نجري المسحة الثلاثاء.. ولابد من الدعم المالي حال عودة الدوري

رغم رفضه استكمال الموسم الحالي، أعلن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري عن خضوع لاعبي الفريق وطاقمه الفني والإداري لمسحة كورونا اليوم الثلاثاء.

وقال السقا لـFilGoal.com: "موقفنا معروف، إذا عاد الدوري فكل الأندية ستحتاج لأموال طائلة لتنفيذ الاشتراطات الطبية، بداية من الغرفة الخاصة لكل لاعب في أي معسكر وإجراءات التنقلات".

وشدد "سيكون هناك أزمات بين الأندية والرعاة، نحن نحترم قرار الدولة في العودة ولكن إذا عاد الدوري يجب دعم الأندية ماليا".

وأتم "الأفضل هو الإلغاء، وبدء موسم جديد".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وسط استعدادات لاستئنافه من جديد بداية من 25 يوليو المقبل.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

أما المصري، فهو في المركز العاشر بـ20 نقطة.

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