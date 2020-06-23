مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: سلبية مسحات 6 أندية حتى الآن.. وموقف الزمالك ونادي مصر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 11:25

كتب : عاطف شادي

علي جبر - بيراميدز

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري أن الشركة المكلفة بإجراء مسحات كورونا لفرق الدوري، أخطرت اللجنة الطبية بسلبية عينات لاعبي الأهلي والإنتاج الحربي وحرس الحدود وطلائع الجيش ووادي دجلة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "هذا مؤشر جيد على سير الإجراءات استعدادا لاستئناف التدريبات والنشاط".

وسبق بيراميدز الخماسي المذكور أعلاه في إجراء المسحات، وجاءت نتائجه سلبية كذلك.

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وأوضح المصدر أن معظم الأندية حددت مواعيد المسحة الأولى، عدا ناديين، هما الزمالك ونادي مصر.

وأتم المصدر "مازال الزمالك ونادي مصر يرفضان إخطار اتحاد الكرة بموعد المسحة، ويصران على موقفهما الرافض لخوض مباريات الدوري".

ويرفض الناديان استكمال الموسم الجاري، وهو موقف عدد آخر من الأندية ولكن يظل الزمالك ونادي مصر فقط هما من رفضا إجراء المسحات.

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