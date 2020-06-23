عامر حسين: أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.. وأبو ريدة توقع نهايته في الجبلاية

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق عن تفكيره في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "الأندية طلبت مني الترشح ولذلك أفكر في الأمر جديا".

وأكمل "لو لم يطلب مني أحد الترشح لما فكرت في الأمر من الأساس وأفكر في الترشح ضمن قائمة هاني أبو ريدة".

وانتقل عامر حسين للحديث عن تنظيم مصر لكأس أمم إفريقيا 2019 قائلا: "حينما علمت بفوزنا بحق التنظيم اتصلت بهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق من أجل تهنئته".

وتابع "وجدته يقول لي هذه البطولة نهايتنا".

وأضاف "أبو ريدة كان يعرف أن البطولة ستكون صعبة".

وشدد عامر حسين "مدربو منتخب مصر ظُلموا هيكتور كوبر وكذلك خافيير أجيري".

وعن عمله كرئيس للجنة المسابقات قال: "اتحاد الكرة لم يتدخل في عملي مطلقا عدا مرتين".

وتابع "إدارات الأندية تهاجمني في العلن ولكن بعيدا عن الإعلام يساندونني".

وعن قمة الأهلي والزمالك التي أقيمت في عام 2011 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وكانت في طريقها للإلغاء قبل إقامتها قال: "سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق أبلغني بإلغاء المباراة في التاسعة صباحا".

وتابع "المشير محمد حسين طنطاوي استنكر حجة عدم القدرة على تأمين اللقاء وطلب إقامتها، تحدثت مع الأهلي ووافق مباشرة، اما الزمالك فحسام حسن قال اللاعبون رحلوا وتدخل سمير زاهر وأقيمت المباراة".

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