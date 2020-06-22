يوفنتوس يحلق بالصدارة قبل موقعة لاتسيو وأتالانتا بثنائية رونالدو وديبالا

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

ديبالا - رونالدو - يوفنتوس

نجح يوفنتوس في الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي بعد تحقيق الفوز بهدفين دون رد على حساب بولونيا.

افتتح كريستيانو رونالدو أهداف يوفنتوس بعد العودة للدوري الإيطالي بركلة جزاء في الدقيقة 23 بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وعزز باولو ديبالا تقدم البيانكونيري في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة على يمين حارس المرمى.

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رفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة بعد مرور 27 جولة وقبل 11 مباراة من ختام الدوري.

وينتظر يوفنتوس موقعة لاتسيو أمام أتالانتا بعد غد الأربعاء في قمة الجولة 27.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 62 نقطة قبل مواجهة أتالانتا.

أما بولونيا فواصل تعثره وتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة يوم الجمعة أمام ليتشي ضمن مباريات الجولة 28.

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