مدير الكرة بـ إنبي: يجب ألا تقل فترة الإعداد عن 8 أسابيع.. ننتظر اتضاح الرؤية للتفاوض على شريف

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 23:37

كتب : FilGoal

إنبي

طالب عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق إنبي لكرة القدم ألا تقل فترة الإعداد عن 8 أسابيع سواء كان لاستئناف الموسم أو لموسم جديد.

محمد شريف

النادي : إنبـي

إنبـي

وينتظر إنبي اتضاح الرؤية بشأن الموسم من أجل التفاوض مع الأهلي على إمكانية استمرار اللاعب المعار مع فريق إنبي.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "تكاليف المسحة من المفترض أنها دعم من الاتحاد الدولي (فيفا) للاتحادات المحلية، وليست من الدولة متمثلة في وزارة الرياضة".

أخبار متعلقة
بحضور ثنائي إنبي.. الاتحاد السكندري يجري مسحات كورونا استعدادا لاستئناف النشاط في الدرجة الثالثة – حسين صديق.. من إنبي ودجلة إلى جوكر نادي المدينة المنورة وصنايعي جبس رئيس إنبي: اتحاد الكرة يريد تذليل كل عقبات الأندية قبل استئناف الدوري تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية مع الأهلي والاتحاد والمقاصة ودجلة وإنبي والجيش

وتابع "أجرينا مسحة اليوم وفي انتظار نتائجها غدا الثلاثاء".

وأضاف "يجب أن تكون فترة الإعداد 8 أسابيع ولا تقل دقيقة سواء باستئناف الموسم أو بخوض موسم جديد".

وشدد مدير الكرة بإنبي "بخلاف ذلك سيتعرض اللاعبون للإصابات بعد غياب أكثر من 3 أشهر".

وكشف عبد الناصر محمد "هناك اجتماع يوم الأربعاء في اتحاد الكرة للمديرين الفنيين وهذا أمر هام لأنهم أكثر علما في ذلك الأمر".

وبشأن محمد شريف أتم تصريحاته "ننتظر اتضاح الرؤية لنبدأ الحديث مع الأهلي، نتمنى استمراره بالتأكيد لكن القرار يعود للأهلي".

وخاض محمد شريف مع إنبي هذا الموسم 17 مباراة ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 2 آخرين.

طالع أيضا

أول رد رسمي من الزمالك بعد قرار دوري اليد

لماذا رفض الزمالك استئناف دوري اليد

حقيقة إصابة نجل عبد الشافي بفيروس كورونا

البرتوكول الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

جديد موقف دوري اليد في مصر

إنبي محمد شريف الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
يوفنتوس يحلق بالصدارة قبل موقعة لاتسيو وأتالانتا بثنائية رونالدو وديبالا 5 دقيقة | أوروبا
رئيس المقاولون: الزمالك لم يفاوضنا لضم طاهر.. وبند نضعه في تعاقده مع رحيله 6 دقيقة | الدوري المصري
مدير الكرة بـ إنبي: يجب ألا تقل فترة الإعداد عن 8 أسابيع.. ننتظر اتضاح الرؤية للتفاوض على شريف 20 دقيقة | مصر
فريق جديد يشارك؟ لا مشكلة.. مانشستر سيتي يسحق بيرنلي بخماسية ساعة | الدوري الإنجليزي
المقاولون لـ في الجول: وافقنا على مبدأ بيع طاهر لـ الأهلي.. استبعدنا الإعارة وهذه مطالبنا ساعة | الدوري المصري
التعادل الثالث على التوالي.. إشبيلية يوقف صحوة فياريال في الدوري الإسباني ساعة | أوروبا
أحمد رفعت لـ في الجول: الزمالك طلب مني العودة حال إلغاء الموسم ساعة | الدوري المصري
حوار في الجول - الدرع: أبلغت الزمالك برغبتي في الاستمرار من البداية وانتظرنا الوقت الصحيح 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك