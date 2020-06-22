مدير الكرة بـ إنبي: يجب ألا تقل فترة الإعداد عن 8 أسابيع.. ننتظر اتضاح الرؤية للتفاوض على شريف

طالب عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق إنبي لكرة القدم ألا تقل فترة الإعداد عن 8 أسابيع سواء كان لاستئناف الموسم أو لموسم جديد.

محمد شريف النادي : إنبـي إنبـي

وينتظر إنبي اتضاح الرؤية بشأن الموسم من أجل التفاوض مع الأهلي على إمكانية استمرار اللاعب المعار مع فريق إنبي.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "تكاليف المسحة من المفترض أنها دعم من الاتحاد الدولي (فيفا) للاتحادات المحلية، وليست من الدولة متمثلة في وزارة الرياضة".

وتابع "أجرينا مسحة اليوم وفي انتظار نتائجها غدا الثلاثاء".

وأضاف "يجب أن تكون فترة الإعداد 8 أسابيع ولا تقل دقيقة سواء باستئناف الموسم أو بخوض موسم جديد".

وشدد مدير الكرة بإنبي "بخلاف ذلك سيتعرض اللاعبون للإصابات بعد غياب أكثر من 3 أشهر".

وكشف عبد الناصر محمد "هناك اجتماع يوم الأربعاء في اتحاد الكرة للمديرين الفنيين وهذا أمر هام لأنهم أكثر علما في ذلك الأمر".

وبشأن محمد شريف أتم تصريحاته "ننتظر اتضاح الرؤية لنبدأ الحديث مع الأهلي، نتمنى استمراره بالتأكيد لكن القرار يعود للأهلي".

وخاض محمد شريف مع إنبي هذا الموسم 17 مباراة ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 2 آخرين.

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