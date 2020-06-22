التعادل الثالث على التوالي.. إشبيلية يوقف صحوة فياريال في الدوري الإسباني

أوقف إشبيلية صحوة فياريال بتحقيقه التعادل الثالث على التوالي في الدوري الإسباني.

انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري.

افتتح فياريال التسجيل عن طريق باكو ألكاسير بالدقيقة 18 قبل أن يعادل سيرخيو إسكوديرو النتيجة في الدقيقة 39، وقبل نهاية الشوط الأول تقدم باو توريس لفياريال في الدقيقة 49.

ونجح إشبيلية في تحقيق التعادل عن طريق منير الحدادي في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وحقق إشبيلية التعادل الثالث على التوالي ليحتل المركز الثالث (مؤقتا) برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد.

أما فياريال فبعد ثلاثة انتصارات متتالية، تعادل ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس مؤقتا.

وتختتم منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني يوم الخميس المقبل.

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