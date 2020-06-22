أحمد رفعت لـ في الجول: الزمالك طلب مني العودة حال إلغاء الموسم

كشف أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري المعار إليه من الزمالك أن بعض من مسؤولي النادي الأبيض تحدثوا معه وطلبوا منه العودة لصفوف الفريق حال إلغاء الموسم.

أحمد رفعت النادي : الاتحاد السكندري الزمالك

وقال رفعت لـFilGoal.com: "مسوؤلو الزمالك تحدثوا معي وطلبوا مني العودة للفريق حال عدم اكتمال الموسم بعدما ظهرت مع الاتحاد بشكل جيد في الموسم الجاري".

وأكمل "بالتأكيد أحب العودة للزمالك وبداية مشوار جديد مع الفريق ولكنني سأنتظر ماذا ستفسر عنه الأمور خلال الفترة المقبلة بشأن عودة الدوري من عدمه".

وأتم رفعت حديثه "أجريت المسحة الخاصة بفيروس كورونا مثل كل اللاعبين وتم إبلاغي بأنه خلال 4 أو 5 أيام سنعرف موعد العودة للتدريبات".

وانضم رفعت لزعيم الثغر قادما من الزمالك الصيف الماضي معارا لموسم.

وشارك رفعت مع الاتحاد في 21 مباراة في كل البطولات وسجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ستة.

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