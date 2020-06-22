ميلان يهزم ليتشي برباعية ويواصل المطاردة على المقاعدة الأوروبية

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 21:35

كتب : FilGoal

ميلان أمام ليتشي

نجح فريق ميلان في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على حساب مضيفه ليتشي، ليواصل الروسونيري مطاردة المقاعد الأوروبية.

واستعاد ميلان نغمة الانتصارات بعد تعثره في أخر جولتين بالدوري قبل التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورفع ميلان رصيده إلى 39 نقطة قبل 11 جولة من الختام ليحتل المركز السابع مؤقتا بفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز السادس.

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وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق سامو كاستييخو هدف الشوط الأول الوحيد بعد إلغاء تقنية الفيديو هدف ليتشي في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني نجح ليتشي في معادلة النتيجة عن طريق ماركو ماكونسو بالدقيقة 54.

لكن ميلان أدرك تقدمه سريعا بهدفين في دقيقتين عن طريق جياكومو بونافينتورا بالدقيقة 55 وأنتي ريبيتش في الدقيقة 57.

واختتم البديل رافائيل لياو أهداف المباراة بتسجيل الرابع لميلان في الدقيقة 72.

وتجمد رصيد ليتشي عند النقطة 25 في المركز الثامن عشر لينافس الفريق على المراكز الثلاثة المؤدية للهبوط.

ويلعب ميلان يوم الأحد المقبل أمام روما في قمة الجولة 28 المنتظرة على ملعب سان سيرو.

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