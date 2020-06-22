بكري سليم: ترشح محمد عبد السلام لرئاسة اتحاد الكرة مطلب جماهيري.. سيصل بالكرة المصرية للعالمية

يؤمن بكري سليم نائب رئيس مصر للمقاصة أنه حال ترشح رئيس النادي الفيومي محمد عبد السلام لرئاسة اتحاد الكرة فسيصل بالكرة المصرية للعالمية.

وتحدث بكري سليم عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين قائلا: "ترشح عبد السلام لرئاسة اتحاد الكرة مطلب جماهيري والكثير من الأندية طلبت منه ذلك".

وواصل "شهادتي مجروحة فيه ولكن حال ترشحه وفوزه بالمنصب فسيكون ذلك أهم قرار منذ سنوات فهو رجل رائع من الطراز العسكري وخبير اقتصادي مميز، لقد أنقذ البورصة المصرية من الإغلاق".

وشدد بكري سليم "حال ترشحه فهو سيصل بالكرة المصرية للعالمية بسهولة لأنه ليس له أي مطالب أو أطماع عدا المصلحة العامة ولايخاف من أحد".

قبل أن يستدرك ويتم حديثه "لكن للأسف الانتخابات لها رجالها ودهاليزها التي لا يعرفها أي شخص وربما يترشح مع مجموعة بقائمة واحدة وتلك المجموعة تُلح على عبد السلا أن يشترك معهم في الانتخابات".

بكري سليم: محمد عبدالسلام قادر على قيادة الكرة المصرية إلى العالمية حال توليه رئاسة اتحاد الكرة#لقاء_خاص#ONTime_Sports pic.twitter.com/YNB213ROVL — OnTime Sports (@ONsportEg) June 22, 2020

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