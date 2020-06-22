رسميا - الزمالك يجدد عقد يحيى الدرع بعد "صراع مع الأهلي".. ووعد من اللاعب للجماهير

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 01:42

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي تجديد عقد يحيى الدرع نجم فريق اليد في القلعة البيضاء.

ووقع يحيى الدرع على عقود تجديد عقده مع الزمالك، في فيديو بثته قناة النادي، وفي حضور مرتضى منصور.

وقال مرتضى منصور: "أحلام جماهير الزمالك أوامر. نجحنا في تجديد عقد يحيى الدرع لمدة سنتين".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة النادي "الأهلي عرض على يحيى الدرع أكثر من الزمالك".

وتابع "كنا في صراع مع الأهلي بخصوص يحيى الدرع منذ شهر، وفي النهاية نجحنا في توجيه ضربة جديدة من ضرباتنا الساحقة".

وكشف مرتضى "الخبر السار الأول لجماهير الزمالك هو تجديد عقد يحيى الدرع، وانتظروا المزيد من الأخبار السارة".

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بتجديد عقد يحيى الدرع لمدة سنتين مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وتحدث يحيى الدرع عن تجديد عقده مع القلعة البيضاء، قائلا: " سعيد جدا بالتجديد لـ الزمالك واستمراري مع فريقي".

وأكمل حديثه قائلا: " أشكر مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور وإدارة الزمالك بالكامل على الاحترام والتقدير الذي رأيته".

ووجه الدرع رسالة لجماهير الزمالك، قائلا: "أعد جمهور الزمالك بالقتال على كل البطولات كما اعتدنا".

وأتم " إن شاء الله نكون مصدر الفرحة".

وانضم يحيى الدرع إلى نادي الزمالك في صيف 2018 لمدة موسمين بعد تجربة احتراف قصيرة في الدوري الدنماركي.

وكان الدرع لاعبا في صفوف نادي هيليوبوليس قبل أن يخرج للاحتراف في الدنمارك ويعود سريعا على القلعة البيضاء، بجانب لعبه لفترات مع الأهلي معارا من هيليوبليس في بعض البطولات القارية.

وحصل الدرع مع الزمالك على لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة والدوري المصري مرة.

كما شارك يحيى الدرع مع الزمالك في كأس العالم للأندية خلال الموسم الجاري.

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