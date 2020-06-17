خبر في الجول – اجتماع وشيك في الزمالك لتحديد بديل الشيشيني

يجتمع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك بباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في الأيام المقبلة، لبحث بدائل المدرب العام المستقيل سامي الشيشيني.

وعلم FilGoal.com أن كارتيرون وأمير مرتضى سيجتمعان فور تحديد موعد عودة الفريق للتدريبات، حيث حصلت الأندية على ضوء أخضر من الحكومة بإمكانية العودة للمران السبت المقبل.

ويضم جهاز كارتيرون في الوقت الحالي المدرب المساعد أمير عبد العزيز ومدرب حراس المرمى عمرو عبد السلام.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر قناة ناديه: "سامي الشيشيني استقال بسبب تخوفه من فيروس كورونا، قال لا مش عايز أموت".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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