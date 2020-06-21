ساري: خلافي مع بيانيتش؟ أخبار كاذبة

نفى ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفينتوس الإيطالي دخوله في خلاف مع ميراليم بيانيتش لاعب وسط الفريق خلال التدريبات.

وزعمت تقارير إيطالية توتر العلاقة بين ساري وبيانيش، بل ودخول الثنائي في خلاف حاد في مران الفريق. (طالع التفاصيل)

وهو ما نفاه مدرب يوفنتوس.

وقال ساري: "خلافي مع بيانيتش؟ تلك أخبار كاذبة".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "لم يحدث أي خلاف أو جدال مع بيانيتش".

وتابع "بيانيتش واحد من اللاعبين الذين اعتمد عليهم كثيرا هذا الموسم، بسبب دوره في وسط الملعب".

وارتبط اسم البوسني بيانيتش صاحب الـ 31 عاما بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب بيانيتش 34 مباراة بقميص يوفنتوس هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.

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