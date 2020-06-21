كرة يد – الزمالك لـ في الجول: سنخطر اتحاد اللعبة برغبتنا عدم استكمال الموسم

لا يريد نادي الزمالك، استكمال بطولة الدوري المصري لكرة اليد عن هذا الموسم، رغم تصدر الفريق للمسابقة قبل جولتين من النهاية.

وقال حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق اليد في الزمالك لـFilGoal.com: "غدا ستعقد الأندية اجتماعا مع الاتحاد المصري لكرة اليد، لمناقشة مصير الموسم الجاري".

وأضاف "أنا سأمثل الزمالك رفقة أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة النادي".

وواصل "الزمالك سيخطر اتحاد اليد في اجتماع الغد برغبة النادي في عدم استكمال الموسم".

عبد الباري أكمل "القرار يأتي تماشيا مع قرارات الإدارة. مصلحة الإنسان فوق أي اعتبار".

المدير الإداري أوضح "كرة اليد وألعاب الصالات عموما تٌلعب في صالات مغلقة وليس في ملاعب مفتوحة، ولذلك يكون اللاعبون أكثر عُرضة للعدوى".

وأتم "سنقترح على الاتحاد بدء موسم جديد في موعد بدايته الطبيعي، على أن تصعد الفرق المتصدرة لدوري الدرجة الثانية ونقيم دوري الموسم المقبل على مجموعتين".

هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، كان قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عن عقد الاتحاد لاجتماع مع الأندية ومدرب المنتخب الوطني يوم الإثنين لمناقشة مصير الدوري. (طالع التفاصيل)

الزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراتين أمام سبورتنج، والأهلي، فيما يتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك.

في حالة تعثر الأهلي أمام الجزيرة وفوز الزمالك على سبورتنج، يتوج الزمالك بطلا للدوري بشكل رسمي.

أما في حالة فوز الزمالك على سبورتنج، والأهلي على الجزيرة، ستكون مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة فاصلة. فوز الزمالك أو التعادل يمنح اللقب للفريق الأبيض، فيما يحتاج الأهلي إلى الفوز ليلعب الفريقان مباراة فاصلة على لقب الدوري.

من جهة أخرى، وصلت بطولة كأس مصر إلى الدور نصف النهائي. الزمالك يلاقي طلائع الجيش، فيما يلعب الأهلي مع المعادي في نصف النهائي الآخر للبطولة.

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